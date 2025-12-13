scorecardresearch
 
'कृपा करिए सर, नहीं तो आत्महत्या कर लेंगे...', फरियादी ने कटिहार DM का पैर पकड़कर लगाई न्याय की गुहार, Video

कटिहार में नए जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी के फलका प्रखंड निरीक्षण के दौरान एक फरियादी युवक ने जमीनी विवाद में न्याय की गुहार लगाते हुए डीएम का पैर पकड़ लिया. युवक ने नामांतरण में देरी का आरोप लगाया. डीएम ने कागजात देखकर संबंधित अधिकारियों को मामले का जल्द निपटारा करने का निर्देश दिया.

फरियादी ने डीएम का पैर पकड़ लिया.(Photo: Screengrab)
बिहार के कटिहार जिले में 2018 बैच के आईएएस अधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने जिलाधिकारी का पदभार संभालते ही प्रशासनिक सख्ती के संकेत दे दिए. पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद डीएम जिले के प्रखंड सह अंचल कार्यालयों के निरीक्षण पर निकल पड़े. इसी क्रम में वे फलका प्रखंड मुख्यालय पहुंचे और पैदल ही निरीक्षण करने लगे.

इसी दौरान एक फरियादी युवक अचानक डीएम के सामने आ गया. फलका प्रखंड के पकड़िया दुर्गा मंदिर निवासी छोटू कुमार सिंह डीएम आशुतोष द्विवेदी के पीछे दौड़ते हुए पहुंचे और अधिकारियों व बॉडीगार्ड की मौजूदगी में डीएम का पैर पकड़कर रोने लगे. युवक जमीनी विवाद में न्याय की गुहार लगाते हुए भावुक हो गया.

यह भी पढ़ें: कटिहार में उड़ान नहीं भर पाया निरहुआ का हेलीकॉप्टर, खत्म हो गया तेल और फिर...

कृपा करिए सर, नहीं तो आत्महत्या कर लेंगे

फरियादी छोटू कुमार सिंह ने रोते हुए कहा कि उस पर दया की जाए, नहीं तो वह मर जाएगा और आत्महत्या कर लेगा. उसने आरोप लगाया कि अंचल कार्यालय से उसे धक्का मारकर भगा दिया गया है. इस पर डीएम आशुतोष द्विवेदी ने शांत स्वर में युवक से कहा कि पहले वह अपना काम बताए और रोना बंद करे. डीएम ने उसे सामान्य होकर बात करने की सलाह दी और इसके बाद निरीक्षण के लिए आगे बढ़ गए.

डीएम ने फलका प्रखंड सह अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने कार्यालय के अलग-अलग हिस्सों को देखा, कार्यों की स्थिति का जायजा लिया और जरूरी कागजातों की जांच की. निरीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए गए.

जमीनी विवाद का मामला, 8 महीने से लटका नामांतरण

निरीक्षण के बाद जब डीएम वापस लौट रहे थे, तो उन्होंने प्रखंड परिसर में इंतजार कर रहे फरियादी युवक छोटू कुमार सिंह से मुलाकात की. डीएम ने युवक के जमीन से जुड़े कागजात देखे. दरअसल, यह मामला जमीनी विवाद से जुड़ा है. फरियादी के अनुसार, आठ महीने पहले DCLR कार्यालय से उसके पक्ष में जमीन को लेकर फैसला आ चुका है.

इसके बावजूद नामांतरण की प्रक्रिया अंचल कार्यालय द्वारा पूरी नहीं की जा रही थी. छोटू कुमार सिंह का कहना है कि वह इस मामले को लेकर पहले के जिलाधिकारी से भी मिल चुका है. इसके अलावा वह पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव से भी मिला, लेकिन फलका अंचल से उसे कोई समाधान नहीं मिला.

देखें वीडियो...

अंचल अधिकारी पर गंभीर आरोप, डीएम ने दिया आदेश

फरियादी ने आरोप लगाया कि अंचल अधिकारी ने दूसरे पक्ष से मोटी रकम लेकर उसके पक्ष में काम करने से इनकार कर दिया. इसी बीच उसे जानकारी मिली कि जिले के नए डीएम फलका प्रखंड आ रहे हैं. न्याय की आखिरी उम्मीद लेकर वह डीएम के पास पहुंचा और भावुक होकर उनका पैर पकड़ लिया.

डीएम आशुतोष द्विवेदी ने कागजात देखने के बाद मौके पर मौजूद संबंधित अधिकारियों को फरियादी के मामले का जल्द निपटारा करने का आदेश दिया. इसके बाद फरियादी छोटू कुमार सिंह ने बताया कि डीएम साहब ने उसे आश्वासन दिया है कि उसका काम कर दिया जाएगा. युवक ने कहा कि अब उसे डीएम से न्याय की उम्मीद है, अन्यथा वह आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएगा.

---- समाप्त ----
