नितिन नबीन के प्रमोशन के बाद बिहार में भी फेरबदल, संजय सरावगी बने प्रदेश अध्यक्ष

भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में संगठनात्मक स्तर पर बड़ा और रणनीतिक बदलाव करते हुए दरभंगा शहर से विधायक संजय सरावगी को बिहार बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है. वे संजय जायसवाल की जगह यह जिम्मेदारी संभालेंगे.

पार्टी का प्रमुख वैश्य चेहरा माने जाने वाले संजय सरावगी फरवरी 2005 से लगातार विधायक हैं और दरभंगा शहरी सीट से उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है. वे पिछली एनडीए सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, जिससे उन्हें प्रशासनिक और संगठनात्मक अनुभव भी है.

पार्टी के भीतर संजय सरावगी को वैश्य समाज के प्रभावशाली चेहरे के तौर पर देखा जाता है. ऐसे में उनका प्रदेश अध्यक्ष बनना सामाजिक संतुलन चुनावी गणित के लिहाज़ से भी अहम माना जा रहा है.

यह बदलाव ऐसे समय में हुआ है, जब नितिन नबीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है. इस बदलाव से बिहार भाजपा के भीतर कार्यकर्ताओं में नया उत्साह भरने की उम्मीद है.

ऐसा रहा है सरावगी का सियासी सफर

उन्होंने 10 वर्षों तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के विभिन्न पदों पर कार्य किया. 1999 में भाजयुमो (BJP युवा मोर्चा) के जिला मंत्री, 2001 में दरभंगा नगर मंडल भाजपा के अध्यक्ष और 2003 में दरभंगा जिला भाजपा के महामंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहे. वह 2005 से 2025 तक लगातार छह बार दरभंगा सदर विधानसभा से विधायक चुने गए हैं. उन्होंने पहली बार फरवरी 2005 में चुनाव जीता, जिसके बाद नवंबर 2005, 2010, 2015 और 2020 में भी जीत हासिल की.

वह फरवरी 2025 से बिहार सरकार में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री के पद पर भी रह चुके हैं. वह बिहार प्रदेश भाजपा गौवंश प्रकोष्ठ के संयोजक, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य और कई जिलों में संगठन चुनाव प्रभारी और सदस्यता प्रभारी के रूप में भी कार्य कर चुके हैं.

