छपरा: बारिश की वजह से रद्द हुई राजनाथ सिंह की जनसभा, फंसी फायर ब्रिगेड-एम्बुलेंस को धक्का लगाते दिखे गांववाले

भारी बारिश के कारण छपरा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का चुनावी कार्यक्रम रद्द कर दिया गया. खराब मौसम और सुरक्षा कारणों से हेलीकॉप्टर को उड़ान की अनुमति नहीं मिली. फकुली गांव में आयोजित होने वाले कार्यक्रम की जमीन इतनी गीली हो गई कि फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस जैसी गाड़ियां भी कीचड़ में फंस गईं.

कीचड़ में फंसी एम्बुलेंस को धक्का लगाते ग्रामीण (Photo: Screengrab)
छपरा में भारी बारिश के कारण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का सोमवार को प्रस्तावित चुनावी कार्यक्रम रद्द कर दिया गया. उनका कार्यक्रम छपरा विधानसभा क्षेत्र के फकुली गांव में भाजपा प्रत्याशी छोटी कुमारी के समर्थन में आयोजित होना था. लेकिन कार्यक्रम से दो घंटे पहले से ही लगातार बारिश शुरू हो गई, जिससे पूरा मैदान और हेलीपैड कीचड़ से भर गया.

मौसम खराब रहने के कारण हेलीकॉप्टर को उड़ने और उतरने की अनुमति नहीं दी गई. सुरक्षा कारणों से यह कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया. वहीं जिस मैदान में सभा की तैयारी की गई थी, वहां जमीन इतनी गीली हो गई कि लोगों के बैठने या खड़े होने की भी जगह नहीं बची.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चुनावी रैली रद्द

बारिश के चलते जिस अस्थायी हेलीपैड पर रक्षा मंत्री का हेलीकॉप्टर उतरना था, वहां पानी भर गया. स्थिति यह थी कि सुरक्षा व्यवस्था के लिए लाए गए फायर ब्रिगेड वाहन और एम्बुलेंस भी कीचड़ में फंस गए. फायर ब्रिगेड के कर्मियों को गाड़ी निकालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी. पानी निकालने और धक्का लगाने के बाद ही वाहन बाहर निकाले जा सके.

भारी बारिश के चलते हेलीपैड कीचड़ से भर गया

बीजेपी सारण जिला पूर्वी के जिला महामंत्री धर्मेंद्र साह ने बताया कि मोंथा साइक्लोन के कारण लगातार बारिश हो रही थी, जिससे हेलीकॉप्टर उड़ान की अनुमति नहीं मिल सकी. साथ ही उन्होंने कहा कि जैसे ही नया कार्यक्रम तय होगा, उसकी जानकारी दी जाएगी.

