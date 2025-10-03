बिहार: पूर्णिया में वंदे भारत ट्रेन की चपेट में आए कई लोग, तीन की मौके पर मौत

पूर्णिया के कसबा थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा हुआ है जिसने पूरे इलाके को दहला दिया. जोगबनी से पाटलिपुत्र जा रही हाई-स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. हादसा कसबा रेलवे गुमटी के पास तड़के पांच बजे हुआ. सभी मृतक की उम्र 18 से 25 साल है.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ट्रेन की रफ्तार काफी तेज थी और तभी कुछ युवक रेलवे गुमटी पार करने की कोशिश कर रहे थे. इसी दौरान वो ट्रेन की चपेट में आ गए और हादसा हो गया. घटना इतनी भीषण थी कि तीनों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कुछ अन्य लोग घायल हो गए. घायलों को तत्काल जीएमसीएच अस्पताल भेजा गया, जहां उनका इलाज चल रहा है.

हादसे की जांच में जुटी पुलिस

हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और रेलवे पुलिस मौके पर पहुंच गई. शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस ने कहा कि घटना के कारणों की जांच की जा रही है. फिलहाल यह साफ नहीं हो सका है कि हादसा गुमटी कर्मचारी की लापरवाही से हुआ है या युवकों ने तेज रफ्तार ट्रेन की अनदेखी कर पटरियां पार करने की कोशिश की थी.

मृतकों के परिवार में पसरा मातम

ग्रामीणों का कहना है कि रेलवे गुमटी पर पर्याप्त सतर्कता और अलर्ट सिस्टम की कमी है. वहीं रेलवे पुलिस का कहना है कि वंदे भारत हाई-स्पीड ट्रेन है और लोगों को सतर्कता बरतनी चाहिए. इस हादसे के बाद इलाके में मातम का माहौल है और मृतकों के परिवार के लोग गहरे सदमे में हैं. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से गुमटी पर अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की मांग की है ताकि भविष्य में ऐसे हादसे टाले जा सकें. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.



