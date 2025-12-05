scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

राजनीति में आने वाले हैं CM नीतीश के बेटे निशांत! JDU के सीनियर नेता का बड़ा इशारा

पटना में जेडीयू नेता और राज्यसभा सांसद संजय झा ने सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि पार्टी के नेताओं, समर्थकों और शुभचिंतकों की इच्छा है कि निशांत अब राजनीति में आएं और पार्टी में सक्रिय भूमिका निभाएं. झा के अनुसार, अंतिम फैसला निशांत को ही लेना है कि वे कब औपचारिक रूप से राजनीति में कदम रखेंगे.

Advertisement
X
जेडीयू में नई एंट्री के संकेत!(File Photo: ITG)
जेडीयू में नई एंट्री के संकेत!(File Photo: ITG)

बिहार की राजधानी पटना से राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है. जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि निशांत कुमार जल्द ही राजनीति में आ सकते हैं.

संजय झा ने कहा कि जेडीयू के कार्यकर्ता, समर्थक और शुभचिंतक सभी चाहते हैं कि अब निशांत कुमार पार्टी में सक्रिय भूमिका निभाएं. उन्होंने कहा कि पार्टी में हर कोई उन्हें काम करते देखना चाहता है और यह पार्टी के लिए अच्छा कदम माना जा रहा है.

यह भी पढ़ें: नीतीश कुमार के रणनीतिकार संजय झा ने कैसे 'कमजोर कड़ी' वाला नैरेटिव कर दिया फेल

सम्बंधित ख़बरें

Sanjay Jha JDU
नीतीश कुमार के रणनीतिकार संजय झा ने कैसे 'कमजोर कड़ी' वाला नैरेटिव कर दिया फेल 
Indian government mandate and accountability for the next five years
'इस जनादेश के...', बिहार में NDA की जीत पर बोले संजय झा  
No confusion regarding Nitish: Sanjay Jhas clear statement.
नीतीश ही CM फेस, बीमार बताने वालों को संजय झा का जवाब- '10 घंटे में 7 रैलियां' 
Sanjay jha
संजय झा का राहुल-RJD पर तीखा हमला, बोले- हर मामले में NDA महागठबंधन से आगे 
Sanjay Jha JDU
'नीतीश के साथ शिंदे जैसा खेल तो नहीं होगा', जेडीयू नेता ने दिया ये जवाब 

अब निर्णय निशांत के हाथ में

जेडीयू नेता ने यह भी कहा कि अब अंतिम निर्णय निशांत कुमार को ही लेना है. उन्होंने कहा कि यह उन्हीं पर निर्भर है कि वह कब पार्टी में औपचारिक रूप से जुड़कर काम शुरू करने का फैसला करते हैं. संजय झा के इस बयान के दौरान निशांत में मौजूद थे. मगर, उन्होंने इसको लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी. 

जीत के बाद निशांत ने दी थी प्रतिक्रिया

Advertisement

बताते चलें कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की ऐतिहासिक जीत पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने भी प्रतिक्रिया दी थी. उन्होंने कहा था कि वे बिहारवासियों को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एनडीए को भारी बहुमत से जीत दिलाई. उनके अनुसार जीत की उम्मीद थी, लेकिन जनता ने अपेक्षा से ज्यादा भरोसा दिखाया. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने पिछले 20 वर्षों में जो काम किया है, उसी पर जनता ने विश्वास जताया और यह परिणाम उसी का प्रमाण है.

---- समाप्त ----
रिपोर्ट- शुभम निराला.
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Putin India Visit
    Putin
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement