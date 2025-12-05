राजनीति में आने वाले हैं CM नीतीश के बेटे निशांत! JDU के सीनियर नेता का बड़ा इशारा

बिहार की राजधानी पटना से राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है. जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि निशांत कुमार जल्द ही राजनीति में आ सकते हैं.

संजय झा ने कहा कि जेडीयू के कार्यकर्ता, समर्थक और शुभचिंतक सभी चाहते हैं कि अब निशांत कुमार पार्टी में सक्रिय भूमिका निभाएं. उन्होंने कहा कि पार्टी में हर कोई उन्हें काम करते देखना चाहता है और यह पार्टी के लिए अच्छा कदम माना जा रहा है.

अब निर्णय निशांत के हाथ में

जेडीयू नेता ने यह भी कहा कि अब अंतिम निर्णय निशांत कुमार को ही लेना है. उन्होंने कहा कि यह उन्हीं पर निर्भर है कि वह कब पार्टी में औपचारिक रूप से जुड़कर काम शुरू करने का फैसला करते हैं. संजय झा के इस बयान के दौरान निशांत में मौजूद थे. मगर, उन्होंने इसको लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी.

जीत के बाद निशांत ने दी थी प्रतिक्रिया

बताते चलें कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की ऐतिहासिक जीत पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने भी प्रतिक्रिया दी थी. उन्होंने कहा था कि वे बिहारवासियों को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एनडीए को भारी बहुमत से जीत दिलाई. उनके अनुसार जीत की उम्मीद थी, लेकिन जनता ने अपेक्षा से ज्यादा भरोसा दिखाया. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने पिछले 20 वर्षों में जो काम किया है, उसी पर जनता ने विश्वास जताया और यह परिणाम उसी का प्रमाण है.

