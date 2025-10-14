बिहार: नालंदा में ASI ने की खुदकुशी, सर्विस रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली

बिहार के नालंदा जिले के राजगीर थाना परिसर स्थित वैरक में मंगलवार की सुबह करीब 7 बजे डायल 112 में कार्यरत एएसआई सुमन तिर्की ने अपनी सर्विस पिस्टल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली. गोली चलने की आवाज सुनते ही थाने में अफरा-तफरी मच गई. मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी जब तक कुछ समझ पाते, तब तक सुमन तिर्की की मौत हो चुकी थी.

सूचना मिलते ही राजगीर डीएसपी सुनील कुमार दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की. डीएसपी ने बताया कि मृतक एएसआई सुमन तिर्की पिछले लगभग एक वर्ष से राजगीर में डायल 112 पर तैनात थे. वे झारखंड राज्य के गुमला जिले के धधरा थाना क्षेत्र स्थित बिहार भटोली गांव के निवासी थे.

प्राथमिक जांच में यह बात सामने आई है कि एएसआई सुमन तिर्की कुछ पारिवारिक तनावों और व्यक्तिगत उलझनों से गुजर रहे थे. जिसके चलते उन्होंने यह आत्मघाती कदम उठाया. हालांकि पुलिस ने कहा है कि आत्महत्या के सही कारणों का पता लगाने के लिए जांच जारी है.

घटना के बाद पूरे थाना परिसर में शोक और सन्नाटा छा गया. सहकर्मियों ने बताया कि सुमन तिर्की व्यवहार में शांत और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी थे. किसी को भी अंदाजा नहीं था कि वे इतना बड़ा कदम उठा लेंगे. फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए मॉडल अस्पताल, बिहार शरीफ भेज दिया गया है. पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना दे दी है और मामले की विस्तृत जांच में जुट गई है.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

