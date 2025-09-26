scorecardresearch
 

भीड़ से पिटते बेटों को बचाने पहुंची मां को बाल पकड़कर घसीटा..., प्रेम प्रसंग में नाबालिगों से बर्बरता

बिहार के मुजफ्फरपुर में प्रेम प्रसंग के मामले में दो नाबालिग युवकों को भीड़ ने बिजली के खंभे से बांधकर बेरहमी से पीटा। बचाने आई उनकी मां को भी महिलाओं ने मारपीट कर घायल कर दिया. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर किशोरी को बरामद किया और अदालत में उसका बयान दर्ज कराया. वायरल वीडियो से घटना चर्चा में आई.

भीड़ से पिटते बेटों को बचाने पहुंची मां को घसीटा (Photo: ITG)
बिहार के मुजफ्फरपुर में दो नाबालिग युवकों की सरेआम पिटाई का मामला सामने आया है. यहां लड़की के अपहरण और घर से भगाने के आरोप में दोनों को बिजली के खंभे से बांधकर बेरहमी से पीटा गया. घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

वीडियो में साफ दिख रहा है कि दोनों युवकों को खंभे से बांधकर भीड़ उनकी पिटाई कर रही है. चारों तरफ लोग खड़े हैं लेकिन कोई उनकी मदद के लिए आगे नहीं आता. जब उनकी पिटाई से मन नहीं भरा तो युवकों को बचाने आई उनकी मां को भी 3-4 महिलाएं बाल पकड़कर घसीटती और पीटती हुई नजर आ रही हैं.

बताया जा रहा है कि यह वीडियो 2-3 दिन पुराना है. आरोप है कि दोनों नाबालिग युवक गांव की एक किशोरी को लेकर भाग गए थे. इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए किशोरी को बरामद कर अदालत में बयान कराया, जिसके बाद किशोरी अपने घर चली गई. लेकिन मामला शांत नहीं हुआ. लड़की पक्ष के लोग आरोपियों के घर पहुंचे और दोनों नाबालिगों को पकड़कर खंभे से बांधकर पिटाई शुरू कर दी. इस दौरान युवकों की मां के साथ भी मारपीट हुई.

गरहा थाना प्रभारी ने बताया कि वायरल वीडियो पुराना है और मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है. घटना के समय पुलिस मौके पर पहुंची, खंभे से दोनों को छुड़ाया और किशोरी को बरामद कर लिया. बाद में अदालत में उसका बयान कराया गया और परिजनों को सौंप दिया गया.

पीड़ित किशोर के पिता ने बताया- 'मैं काम से बाहर गया था, तभी कुछ लोग आए और मेरे बेटों को उठा ले गए. फिर उन्हें मुर्गी फार्म के पास पोल से बांधकर पिटाई की गई. हम लोग पहुंचे तो भीड़ उनको पीट रही थी, फिर पुलिस आई और छुड़ाया.'

 

 

