मुजफ्फरपुर में उधार के पैसों पर बवाल, दो पक्षों में मारपीट और आगजनी, पुलिस पर हमला

मुजफ्फरपुर जिले के मुसहरी थाना क्षेत्र में बकाया पैसा मांगने को लेकर बड़ा विवाद हो गया. नरौली चौक पर दो पक्ष आपस में भिड़ गए और जमकर मारपीट हुई. हालात इतने बिगड़ गए कि स्थानीय लोगों ने सड़क पर आगजनी कर दी और जाम लगा दिया.

जानकारी के अनुसार, एक सब्जी विक्रेता अपने उधार के पैसे मांगने के लिए दूसरे पक्ष के पास पहुंचा था. बातचीत के दौरान कहासुनी बढ़ी और मामला हाथापाई में बदल गया. दोनों ओर से लोगों ने एक-दूसरे पर हमला करना शुरू कर दिया. सड़क पर अफरातफरी का माहौल हो गया.

दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट

बीच-बचाव के लिए डायल 112 की पुलिस टीम मौके पर पहुंची, लेकिन गुस्साई भीड़ ने पुलिस पर भी हमला कर दिया. घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें सड़क पर हंगामा और बवाल स्पष्ट दिखाई दे रहा है.

सूचना मिलते ही मुसहरी थाना प्रभारी अश्विनी कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया. उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों में सुबह विवाद हुआ था, जिसके बाद यह बवाल हुआ. सड़क जाम हटा दिया गया है और माहौल शांत कराया गया है.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

इस घटना पर थाना प्रभारी ने कहा कि वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. मामले में आवेदन मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

