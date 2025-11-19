दुलारचंद मर्डर केस में बाहुबली अनंत सिंह की जमानत अर्जी, कल होगी सुनवाई

मोकामा के चर्चित दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में जेल में बंद बाहुबली जेडीयू विधायक अनंत सिंह ने जमानत की गुहार लगाई है. उनकी ओर से पटना सिविल कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई है. कोर्ट ने इस याचिका पर गुरुवार को सुनवाई तय की है. मामले को लेकर पुलिस और बचाव पक्ष दोनों की दलीलें अदालत में पेश की जाएंगी.

और पढ़ें

चुनाव के दौरान हत्या

दरअसल, यह मामला मोकामा विधानसभा चुनाव का है, जब प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी के समर्थक दुलारचंद की 30 अक्टूबर को हत्या हुई थी. हत्या के आरोपों के बाद वोटिंग से पहले ही पुलिस ने अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया था. फिलहाल वे न्यायिक हिरासत में हैं और इसी मामले में राहत पाने के लिए जमानत की मांग कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: जेल में अनंत सिंह, मौके पर FSL और जांच में जुटी CID... दुलारचंद यादव मर्डर केस में अब तक क्या हुआ?

बता दें कि दुलार चंद यादव (जो जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी प्रियदर्शी पीयूष का समर्थन कर रहे थे) का अनंत सिंह से करीब दो दशक पुराना व्यक्तिगत वैमनस्य रहा है. दुलारचंद 1990 के दशक के कुख्यात अपराधी रहे, जिनके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. घटना के बाद मोकामा में दो जातियों के बीच तनाव फैल गया, जिसमें फायरिंग और वाहनों को तोड़ने की घटनाएं हुईं.

Advertisement

अनंत सिंह ने जीते थे 28206 वोटों से

वहीं, बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों में मोकामा सीट से एक बार फिर अनंत सिंह ने मैदान मार लिया है. उन्होंने महागठबंधन की प्रत्याशी और सूरजभान की पत्नी वीणा देवी को 28 हजार 206 वोटों से चुनाव हरा दिया. अनंत सिंह को कुल 91 हजार 406 वोट मिले, जबकि वीणा देवी को 63 हजार 210 वोटों से संतोष करना पड़ा और वो दूसरे नंबर पर रहीं.

---- समाप्त ----