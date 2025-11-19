scorecardresearch
 

Feedback

दुलारचंद मर्डर केस में बाहुबली अनंत सिंह की जमानत अर्जी, कल होगी सुनवाई

मोकामा के दुलारचंद यादव हत्याकांड में जेल में बंद बाहुबली जेडीयू विधायक अनंत सिंह ने पटना सिविल कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है. इस पर गुरुवार को सुनवाई होगी. यह हत्या मोकामा विधानसभा चुनाव के दौरान हुई थी. मामले में वोटिंग से पहले ही अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था. अब वे इसी मामले में राहत के लिए जमानत मांग रहे हैं.

Advertisement
X
गुरुवार को होगी सुनवाई.(File Photo ITG)
गुरुवार को होगी सुनवाई.(File Photo ITG)

मोकामा के चर्चित दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में जेल में बंद बाहुबली जेडीयू विधायक अनंत सिंह ने जमानत की गुहार लगाई है. उनकी ओर से पटना सिविल कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई है. कोर्ट ने इस याचिका पर गुरुवार को सुनवाई तय की है. मामले को लेकर पुलिस और बचाव पक्ष दोनों की दलीलें अदालत में पेश की जाएंगी.

चुनाव के दौरान हत्या

दरअसल, यह मामला मोकामा विधानसभा चुनाव का है, जब प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी के समर्थक दुलारचंद की 30 अक्टूबर को हत्या हुई थी. हत्या के आरोपों के बाद वोटिंग से पहले ही पुलिस ने अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया था. फिलहाल वे न्यायिक हिरासत में हैं और इसी मामले में राहत पाने के लिए जमानत की मांग कर रहे हैं.

सम्बंधित ख़बरें

अनंत सिंह के घर जश्न का माहौल, समर्थकों का उमड़ा हुजूम, देखें तस्वीरें 
अनंत सिंह की बढ़त पर पटना आवास में ढोल-नगाड़ों के साथ मनाया जा रहा जश्न (Photo: ITG/ Sujeet Kumar)
अनंत सिंह के घर भोज शुरू, जेडीयू दफ्तर में डांस... बिहार में NDA का जश्न 
Mokama
बिहार: मोकामा सीट से अनंत सिंह आगे, घर से आईं जश्न की तस्वीरें 
seat margins are very narrow in 49 constituencies
मोकामा में अनंत स‍िंह के आवास पर जुटे समर्थक, ढोल-नगाड़ों संग जश्न की शुरुआत  
bihar elections early trends show Anant Singh ahead from Mokama
बिहार: मोकामा-तारापुर, सीवान सीट के शुरुआती रुझान क्या कहते हैं?  

यह भी पढ़ें: जेल में अनंत सिंह, मौके पर FSL और जांच में जुटी CID... दुलारचंद यादव मर्डर केस में अब तक क्या हुआ?

बता दें कि दुलार चंद यादव (जो जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी प्रियदर्शी पीयूष का समर्थन कर रहे थे) का अनंत सिंह से करीब दो दशक पुराना व्यक्तिगत वैमनस्य रहा है. दुलारचंद 1990 के दशक के कुख्यात अपराधी रहे, जिनके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. घटना के बाद मोकामा में दो जातियों के बीच तनाव फैल गया, जिसमें फायरिंग और वाहनों को तोड़ने की घटनाएं हुईं. 

Advertisement

अनंत सिंह ने जीते थे 28206 वोटों से

वहीं, बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों में मोकामा सीट से एक बार फिर अनंत सिंह ने मैदान मार लिया है. उन्होंने महागठबंधन की प्रत्याशी और सूरजभान की पत्नी वीणा देवी को 28 हजार 206 वोटों से चुनाव हरा दिया. अनंत सिंह को कुल 91 हजार 406 वोट मिले, जबकि वीणा देवी को 63 हजार 210 वोटों से संतोष करना पड़ा और वो दूसरे नंबर पर रहीं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement