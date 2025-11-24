बिहार: शादी में ऑर्केस्ट्रा पर डांस कर रही डांसर से छेड़छाड़, विरोध करने पर दुल्हन के भाई की चाकू घोंपकर हत्या

सारण जिले के मढौरा थाना क्षेत्र के भावलपुर गांव में बहन की शादी के दौरान हुए विवाद ने एक युवक की जान ले ली. घटना तब हुई जब शादी में आए बारातियों के मनोरंजन के लिए ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया था. कार्यक्रम के दौरान कुछ लोगों ने मंच पर डांस कर रही डांसर के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी. इसी पर मृतक रिंकू कुमार और वहां मौजूद अन्य लोगों ने विरोध जताया.

विरोध करने पर छेड़छाड़ कर रहे लोग आक्रोशित हो गए. मृतक के बड़े भाई पिंटू के अनुसार, विवाद बढ़ने पर उन लोगों ने रिंकू को जबरन अपने साथ ले जाकर चाकू से गोद दिया और गंभीर रूप से घायल हालत में उसे अपने साथ ही ले गए. परिजनों ने तुरंत पुलिस और डायल 112 को सूचना दी.

शादी के दौरान हुए विवाद में युवक की हत्या

परिजनों ने आरोप लगाया कि मढौरा थाने से पहुंचे पुलिस अधिकारी ने पीड़ित परिवार के साथ दुर्व्यवहार किया और गंभीर रूप से घायल रिंकू को ढूंढने में कोई रुचि नहीं दिखाई. उनका कहना है कि अगर पुलिस रात में कार्रवाई करती तो संभव था कि रिंकू को समय पर इलाज मिल जाता और उसकी जान बच सकती थी.

अगली सुबह रिंकू का शव गांव के बाहर झाड़ियों में मिला. शव मिलने के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया. गुस्साए लोगों की भीड़ मौके पर पहुंची पुलिस टीम से भी भिड़ गई. स्थिति बिगड़ती देख ग्रामीण पुलिस अधीक्षक, एसडीपीओ मढौरा और कई थानों की टीम मौके पर पहुंची और माहौल शांत कराया.

पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया

शव को कब्जे में लेकर पंचनामा किया गया और पोस्टमॉर्टम के लिए छपरा सदर अस्पताल भेज दिया गया. ग्रामीण पुलिस अधीक्षक ने पुष्टि की कि ऑर्केस्ट्रा के विवाद में युवक की हत्या की गई है. उन्होंने बताया कि दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य शामिल लोगों की तलाश जारी है.

