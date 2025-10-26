Bihar: बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी को धमकी देने वाला हैदराबाद से गिरफ्तार, भाई को फंसाने के लिए आरोपी ने रची थी साजिश

बिहार के लालगंज से आरजेडी प्रत्याशी मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला को 22 अक्टूबर को हत्या की धमकी मिलने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया है. धमकी देने वाले कॉल के शुरुआती जांच में यह पता चला था कि रणधीर कुमार नामक शख्स के सिम का इस्तेमाल हुआ. रणधीर को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, लेकिन आगे की जांच में सच्चाई खुली कि यह कॉल उसके सगे भाई रंजीत कुमार ने की थी, जो हैदराबाद में रह रहा था.

पुलिस पूछताछ में सामने आया कि रंजीत कुमार आरोपी नहीं था केवल व्यक्तिगत साजिश के तहत अपने भाई को फंसाना चाहता था. रंजीत ने अपने भाई के सिम का इस्तेमाल कर धमकी कॉल किया, ताकि राजनीतिक माहौल में रणधीर को आरोपी साबित किया जा सके. जांच में यह भी पता चला कि रंजीत का मुन्ना शुक्ला और उनके परिवार से राजनीतिक नजदीकियां थी.

इस मामले में लालगंज पुलिस ने तुरंत FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू की थी. पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल रिकॉर्ड्स और सिम लोकेशन के आधार पर टीम ने हैदराबाद तक जांच का विस्तार किया. हैदराबाद पुलिस के सहयोग से रंजीत को गिरफ्तार किया गया. पूछताछ में उसने पूरी साजिश की स्वीकारोक्ति की.

पुलिस सूत्रों के अनुसार, यह मामला चुनावी माहौल में फैलाई गई भय और धमकी के बीच सामने आया, लेकिन सच्चाई सामने आने के बाद मामला एक व्यक्तिगत परिवारिक विवाद और भाई को फंसाने की साजिश तक सीमित पाया गया. आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है.

रिपोर्ट- विकाश कुमार.