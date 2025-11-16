बिहार: जीतन राम मांझी की HAM ने प्रफुल्ल मांझी, चिराग की LJPRV ने राजू तिवारी को चुना विधायक दल का नेता

बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद राजनीतिक दलों के बीच अपने विधायक दल का नेता चुनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. एनडीए की जीत के बाद सहयोगी दलों में मंत्री पद के बंटवारे और विधायक दल के नेतृत्व को लेकर सक्रियता बढ़ गई है. नई सरकार के गठन से पहले ये फैसले महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं. जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (HAM) ने सिकंदरा सीट से लगातार दूसरी बार जीत दर्ज करने वाले प्रफुल्ल मांझी को अपने विधायक दल का नेता चुना है.

प्रफुल्ल हम पार्टी के संस्थापक जीतन राम मांझी के करीबी माने जाते हैं, अब वह बिहार विधानसभा में पार्टी का नेतृत्व करेंगे. बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के नेतृत्व वाली HAM ने राज्य विधानसभा चुनाव में एनडीए के सहयोगी के रूप में 6 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 5 सीटें जीतने में कामयाब रही. यह पार्टी का अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन है. पिछले विधानसभा चुनाव में HAM ने 4 सीटें जीती थीं. पार्टी ने इस बार कुटुंबा (ललन राम), इमामगंज (दीपा कुमारी), बाराचट्टी (ज्योति देवी), अत्री (रोमित कुमार) और सिकंदरा (प्रफुल्ल कुमार मांझी) सीटें जीती हैं.

चिराग की पार्टी ने जीती हैं 19 सीटें



वहीं चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने गोविंदगंज के विधायक राजू तिवारी को अपने विधायक दल का नेता चुना है. एनडीए के सहयोगी के रूप में पार्टी ने कुल 29 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 19 सीटें जीतने में कामयाब रही. यह LJP(RV) का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है. पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी सिर्फ 1 सीट पर जीत दर्ज कर सकी थी. एलजेपीआरवी ने सुगौली, गोविंदगंज, बेलसंड, कस्बा, बलरामपुर, सिमरी बख्तियारपुर, बोचहां, दरौली, महुआ, बखरी, परबत्ता, नाथनगर, बख्तियारपुर, चेनारी, डेहरी, ओबरा, शेरघाटी, रजौली और गोबिंदपुर सीटें अपने नाम की हैं.

एनडीए की एक और सहयोगी पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) अपने विधायक दल के नेता की घोषणा कल करेगी. पार्टी सूत्रों के अनुसार, कल पार्टी सुप्रीम उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में पार्टी विधायकों, पदाधिकारियों और वरिष्ठ नेताओं की औपचारिक बैठक के बाद विधायक दल के नेता का ऐलान किया जाएगा. बता दें कि आरएलएम ने भी 6 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 4 जीतने में कामयाब रही. वहीं एनडीए की दो सबसे बड़ी पार्टियां बीजेपी और जदयू भी अपने विधायक दल के नेता का चुनाव एक दो-दिन में कर लेंगी. नई सरकार का शपथ ग्रहण पटना के गांधी मैदान में 17 से 20 नवंबर के बीच किसी एक दिन हो सकता है. इन चार दिनों के लिए पटना गांधी मैदान को आम जनता के लिए बंद कर दिया गया है.

बिहार चुनाव में NDA ने जीतीं 202 सीटें

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 202 सीटें हासिल कीं. बीजेपी 89 सीटों के साथ अपने गठबंधन और राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनी. जेडीयू 85 सीटें जीतकर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी रही. दोनों दलों ने 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ा था. आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा. राजद ने 143 सीटों पर चुनाव लड़ा था और सिर्फ 25 सीटें जीत सकी. वहीं उसके साथ गठबंधन में शामिल कांग्रेस 61 सीटों में से सिर्फ 6 पर जीत दर्ज कर पाई. महागठबंधन में शामिल वामदलों के खाते में सिर्फ 3 सीटें आईं. इंडियन इंक्लूसिव पार्टी 1 सीट जीत सकी. वहीं मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी (VIP) खाता भी नहीं खोल सकी.

