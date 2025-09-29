कुर्ता उठाकर 'ढिंका-चिका, ढिंका-चिका' नाचे JDU विधायक गोपाल मंडल, समर्थक ने रोका तो जड़ा थप्पड़

बिहार की राजनीति में अपने बेबाक बयानों और विवादित कामों के लिए मशहूर जेडीयू विधायक गोपाल मंडल एक बार फिर सुर्खियों में हैं. इस बार कारण है उनका एक डांस वीडियो, जो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है. बताया जा रहा है कि यह वीडियो उनके बेटे आशीष मंडल के रेस्टोरेंट में आयोजित डांडिया नाइट कार्यक्रम का है.

कार्यक्रम के दौरान जैसे ही डीजे पर 'ढिंका-चिका, ढिंका-चिका' गाना बजा, विधायक खुद को रोक नहीं पाए और मंच पर थिरकने लगे. समर्थकों ने तालियां बजाकर उनका उत्साहवर्धन किया लेकिन इसी दौरान उन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे वो फिर विवादों में आ गए.

वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि विधायक गोपाल मंडल मस्ती में अपना कुर्ता उठाकर डांस करने लगते हैं. इस पर जब एक समर्थक ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो विधायक आपा खो बैठे और मंच पर ही उस समर्थक को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया. यह देकर अन्य समर्थक हक्का-बक्का रह गये, जबकि मंच पर मौजूद लोगों ने स्थिति संभालने की कोशिश की.

यह पूरा वाकया कैमरे में कैद हो गया और अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो देखकर लोग हैरान हैं कि सार्वजनिक मंच पर विधायक जी ने इस तरह का व्यवहार क्यों किया.

गोपाल मंडल पहले भी अपने बयानों और विवादित कार्यशैली की वजह से कई बार चर्चा में आ चुके हैं. नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले यह विधायक अक्सर पार्टी को मुश्किल में डाल देते हैं. उनका ट्रेन में अंडर वियर पहनकर घूमने का वीडियो भी पहले वायरल हो चुका है.



