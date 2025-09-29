scorecardresearch
 

Feedback

कुर्ता उठाकर 'ढिंका-चिका, ढिंका-चिका' नाचे JDU विधायक गोपाल मंडल, समर्थक ने रोका तो जड़ा थप्पड़

अपने बयानों और विवादों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले जेडीयू विधायक गोपाल मंडल इस बार अपने डांस को लेकर चर्चा में हैं. डांडिया नाइट कार्यक्रम के दौरान वो कुर्ता उठाकर थिरकने लगे, लेकिन इस दौरान मंच पर जब एक कार्यकर्ता ने उन्हें रोका तो थप्पड़ जड़ दिया. पूरा मामला कैमरे में कैद हो गया और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Advertisement
X
गोपाल मंडल का वीडियो हुआ वायरल (Photo: Screengrab)
गोपाल मंडल का वीडियो हुआ वायरल (Photo: Screengrab)

बिहार की राजनीति में अपने बेबाक बयानों और विवादित कामों के लिए मशहूर जेडीयू विधायक गोपाल मंडल एक बार फिर सुर्खियों में हैं. इस बार कारण है उनका एक डांस वीडियो, जो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है. बताया जा रहा है कि यह वीडियो उनके बेटे आशीष मंडल के रेस्टोरेंट में आयोजित डांडिया नाइट कार्यक्रम का है.

कार्यक्रम के दौरान जैसे ही डीजे पर 'ढिंका-चिका, ढिंका-चिका' गाना बजा, विधायक खुद को रोक नहीं पाए और मंच पर थिरकने लगे. समर्थकों ने तालियां बजाकर उनका उत्साहवर्धन किया लेकिन इसी दौरान उन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे वो फिर विवादों में आ गए.

वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि विधायक गोपाल मंडल मस्ती में अपना कुर्ता उठाकर डांस करने लगते हैं. इस पर जब एक समर्थक ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो विधायक आपा खो बैठे और मंच पर ही उस समर्थक को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया. यह देकर अन्य समर्थक हक्का-बक्का रह गये, जबकि मंच पर मौजूद लोगों ने स्थिति संभालने की कोशिश की.

सम्बंधित ख़बरें

हाथों में डांडिया की जगह तलवार (Photo: Screengrab)
नवरात्र पर हाथों में डांडिया की जगह तलवार लेकर डांस करती दिखीं ये महिलाएं, वीडियो वायरल 
बीजेपी ने मेनिफेस्टो कमेटी का किया गठन, 13 नेताओं को दी विधानसभा चुनाव की बड़ी जिम्मेदारी 
Tensions in the Lalu family, turmoil in RJD ahead of the Bihar elections!
बिहार चुनाव के लिए क्या है कांग्रेस की रणनीति? देखें रिपोर्ट 
Bihar Politics: महिला वोटर्स पर दांव, गठबंधनों की जद्दोजहद और सियासी बिसात  
A rift within the Lalu family, what will happen to the RJD?
लालू परिवार में दरार? तेज प्रताप की नई पार्टी से क्या होगा नुकसान 

यह पूरा वाकया कैमरे में कैद हो गया और अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो देखकर लोग हैरान हैं कि सार्वजनिक मंच पर विधायक जी ने इस तरह का व्यवहार क्यों किया. 

Advertisement

गोपाल मंडल पहले भी अपने बयानों और विवादित कार्यशैली की वजह से कई बार चर्चा में आ चुके हैं. नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले यह विधायक अक्सर पार्टी को मुश्किल में डाल देते हैं. उनका ट्रेन में अंडर वियर पहनकर घूमने का वीडियो भी पहले वायरल हो चुका है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement