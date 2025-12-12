आय से अधिक संपत्ति मामले में EOU की कार्रवाई, बैंक अधिकारी के 6 ठिकानों पर छापेमारी

बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. शुक्रवार सुबह से पाटलिपुत्र सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में विकास पदाधिकारी के पद पर कार्यरत भवेश कुमार सिंह के छह ठिकानों पर एक साथ छापेमारी शुरू की गई. कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोपों के आधार पर की जा रही है.

EOU की कार्रवाई से मचा हड़कंप

EOU के शुरुआती आकलन के अनुसार भवेश कुमार सिंह ने वैध आय के मुकाबले करीब 60 फीसदी अधिक अवैध संपत्ति इकट्ठा की है. जांच में यह संकेत मिले हैं कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए भ्रष्टाचार और अवैध साधनों से करोड़ों रुपये की संपत्ति बनाई. इसी आधार पर उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया है.

आय से अधिक संपत्ति मामले में 6 जगहों पर छापेमारी

EOU की टीम ने पटना सहित कई जिलों में स्थित उनके आवास, दफ्तर और अन्य संपत्तियों पर छापेमारी की है. कार्रवाई के दौरान टीम बैंक खाते, संपत्ति के कागजात, निवेश सहित कई दस्तावेजों की जांच कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि छापेमारी में निकलने वाले सबूत भवेश कुमार के खिलाफ केस को और मजबूत करेंगे.

सूत्रों के मुताबिक, EOU को लंबे समय से भवेश कुमार की संपत्ति में असामान्य वृद्धि की जानकारी मिल रही थी. जांच अधिकारियों ने बताया कि छापेमारी के दौरान अलग-अलग एंगल से उनकी संपत्ति की जांच की जा रही है जिसमें जमीन, मकान, निवेश और चल-अचल संपत्ति शामिल है.

