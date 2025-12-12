scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आय से अधिक संपत्ति मामले में EOU की कार्रवाई, बैंक अधिकारी के 6 ठिकानों पर छापेमारी

बिहार की आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने भ्रष्टाचार के एक बड़े मामले में पाटलिपुत्र सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के विकास पदाधिकारी भवेश कुमार सिंह के छह ठिकानों पर छापेमारी की है. आरोप है कि भवेश ने अपनी आय से 60 फीसदी अधिक अवैध संपत्ति अर्जित की है. EOU की टीम पटना सहित कई स्थानों पर रेड कर रही है और दस्तावेज़, निवेश और संपत्ति से जुड़े सबूत जब्त किए जा रहे हैं.

Advertisement
X
भ्रष्टाचार मामले में EOU की कार्रवाई (Photo: Screengrab)
भ्रष्टाचार मामले में EOU की कार्रवाई (Photo: Screengrab)

बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. शुक्रवार सुबह से पाटलिपुत्र सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में विकास पदाधिकारी के पद पर कार्यरत भवेश कुमार सिंह के छह ठिकानों पर एक साथ छापेमारी शुरू की गई. कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोपों के आधार पर की जा रही है.

EOU की कार्रवाई से मचा हड़कंप

EOU के शुरुआती आकलन के अनुसार भवेश कुमार सिंह ने वैध आय के मुकाबले करीब 60 फीसदी अधिक अवैध संपत्ति इकट्ठा की है. जांच में यह संकेत मिले हैं कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए भ्रष्टाचार और अवैध साधनों से करोड़ों रुपये की संपत्ति बनाई. इसी आधार पर उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया है.

सम्बंधित ख़बरें

पुलिस ने आरोपी को किया अरेस्ट. (Photo: ITG)
दोस्त से अफेयर, पत्नी को आपत्तिजनक हालत में देख लिया... महिला ने प्रेमी संग रची साजिश और कर दिया कांड 
Bihar unemployment and vote buying issue
बिहार में बेरोजगारी कब बंद होगी? 
Fake IAS officer arrested in Gorakhpur (Photo - Screengrab)
4 गर्लफ्रेंड, 3 प्रेग्नेंट, SDM को थप्पड़... गोरखपुर में पकड़े गए फर्जी IAS के चौंकाने वाले कारनामे 
सम्राट चौधरी ने गुंडा बैंक पर नकेल कसने की बात कही (Photo: ITG/Rohit)
'गुंडा बैंक पर पूर्ण रोक, राज्यभर में लगेंगे AI कैमरे...', सम्राट चौधरी का अपराध के ख़िलाफ़ कड़ा संदेश 
Fact Check.
फैक्ट-चेक: महाराष्ट्र में आग लगने के वीडियो अब बिहार में GenZ प्रोटेस्ट बताकर हो रहे हैं शेयर 

आय से अधिक संपत्ति मामले में 6 जगहों पर छापेमारी

EOU की टीम ने पटना सहित कई जिलों में स्थित उनके आवास, दफ्तर और अन्य संपत्तियों पर छापेमारी की है. कार्रवाई के दौरान टीम बैंक खाते, संपत्ति के कागजात, निवेश सहित कई दस्तावेजों की जांच कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि छापेमारी में निकलने वाले सबूत भवेश कुमार के खिलाफ केस को और मजबूत करेंगे.

Advertisement

सूत्रों के मुताबिक, EOU को लंबे समय से भवेश कुमार की संपत्ति में असामान्य वृद्धि की जानकारी मिल रही थी. जांच अधिकारियों ने बताया कि छापेमारी के दौरान अलग-अलग एंगल से उनकी संपत्ति की जांच की जा रही है जिसमें जमीन, मकान, निवेश और चल-अचल संपत्ति शामिल है.

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    IPL
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    T20 World Cup 2026
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement