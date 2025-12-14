scorecardresearch
 
दरभंगा: सड़क हादसा या मर्डर? अपने ही घर के बाहर खून से लथपथ मिला युवक का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

दरभंगा जिले में मब्बी थाना क्षेत्र के मौलागंज गांव में एक युवक का शव उसके ही घर के सामने खून से लथपथ हालत में मिलने से सनसनी फैल गई. मृतक की पहचान साजन कुमार के रूप में हुई है. सिर और चेहरे पर चोट के निशान हैं. परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है. पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए DMCH भेजकर जांच शुरू की है.

पूरे गांव में मातम का माहौल.(Photo: Prahalad Kumar/ITG)
बिहार के दरभंगा जिले के मब्बी थाना क्षेत्र के मौलागंज गांव में रविवार सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई, जब एक युवक का शव उसके ही घर के सामने खून से लथपथ हालत में पड़ा मिला. मृतक की पहचान साजन कुमार के रूप में हुई है. शव देखकर परिजनों में कोहराम मच गया और पूरे गांव में मातम का माहौल बन गया.

सुबह ग्रामीणों ने जब घर के सामने शव देखा तो तुरंत परिवार और स्थानीय पुलिस को सूचना दी. कुछ ही देर में बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए. परिवार वालों का रो-रोकर बुरा हाल था.

सिर, चेहरे और कान के पास चोट के निशान

शव की हालत देखकर साफ पता चल रहा था कि साजन कुमार के चेहरे, सिर और कान के पास गंभीर चोट के निशान हैं. शरीर से काफी खून बहा हुआ था. इन चोटों को देखकर परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं.

हालांकि, परिजन यह साफ नहीं बता पा रहे हैं कि हत्या किसने और क्यों की. उन्होंने केवल इतना कहा कि कुछ समय पहले जमीन के रास्ते को लेकर अपने पाटीदार से विवाद हुआ था, लेकिन किसी पर सीधा आरोप नहीं लगाया गया है.

SDPO मौके पर पहुंचे, जांच शुरू

घटना की सूचना मिलते ही दरभंगा सदर के SDPO राजीव कुमार कई थानों की पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे. उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया और परिजनों व ग्रामीणों से पूछताछ की.

SDPO राजीव कुमार ने बताया कि शव को देखने से चेहरे और सिर पर चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं और खून का रिसाव हुआ है. यह दुर्घटना है या हत्या, इसकी जांच की जा रही है.

दरभंगा

FSL टीम भी जांच में जुटी

पुलिस के साथ-साथ FSL (फॉरेंसिक साइंस लैब) की टीम भी मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाने का काम किया. घटनास्थल को सुरक्षित कर हर पहलू से जांच की जा रही है.

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल (DMCH) भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा.

रात में खाना खाकर सोने गया था युवक

परिजनों के अनुसार, साजन कुमार की उम्र करीब 20–21 वर्ष थी. वह रोज की तरह बीती रात भी घर में खाना खाकर सड़क किनारे स्थित अपने दूसरे घर के दालान पर सोने गया था. दोनों घरों की दूरी महज 50 फीट के आसपास है.

ऐसे में सवाल उठ रहा है कि रात में आखिर ऐसा क्या हुआ कि युवक की मौत हो गई और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी.

भाई ने जताई हत्या की आशंका

मृतक के भाई राजन कुमार ने कहा कि उनके भाई की हत्या कर शव घर के सामने फेंक दिया गया है. उन्होंने बताया कि साजन अकेले ही दूसरे घर के दालान पर सोता था.

राजन कुमार ने यह भी कहा कि उनका किसी से कोई झगड़ा नहीं था, लेकिन कुछ दिन पहले जमीन के रास्ते को लेकर पड़ोसी से विवाद हुआ था. उन्होंने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है.

दरभंगा

पुलिस हर बिंदु पर कर रही जांच

SDPO राजीव कुमार ने बताया कि पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है. अगर परिवार लिखित शिकायत देता है तो उसके आधार पर भी कार्रवाई की जाएगी.

फिलहाल पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि युवक की मौत हादसे में हुई है या फिर उसकी हत्या की गई है. गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस की निगरानी बढ़ा दी गई है.

---- समाप्त ----
