BJP ने संजय सरावगी को बनाया बिहार का नया प्रदेश अध्यक्ष, जिम्मेदारी संभालते ही दिया संगठन को मजबूत करने का संदेश

भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में संगठनात्मक स्तर पर बड़ा और रणनीतिक बदलाव करते हुए दरभंगा शहर से विधायक संजय सरावगी को बिहार बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है. इस फैसले को बिहार की राजनीति में अहम माना जा रहा है. नियुक्ति के बाद संजय सरावगी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें उन्होंने पार्टी नेतृत्व के प्रति आभार जताते हुए संगठन को और मजबूत बनाने की बात कही है.

प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद संजय सरावगी ने कहा कि वे पार्टी को मां के समान मानते हैं और पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने जो विश्वास उन पर जताया है, उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे. उन्होंने कहा कि संगठन और सरकार के बीच बेहतर समन्वय कैसे बने और पार्टी कैसे आगे बढ़े, इस दिशा में ईमानदारी से काम किया जाएगा.

संगठनात्मक स्तर पर बड़ा और रणनीतिक बदलाव

संजय सरावगी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संदेश देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी में बूथ स्तर के कार्यकर्ता से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक सभी के काम पर नजर रखी जाती है. पार्टी यह तय करती है कि किस कार्यकर्ता को क्या जिम्मेदारी देनी है. उन्होंने कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि एक छोटा सा कार्यकर्ता भी संगठन के ऊंचे स्तर तक पहुंच सकता है.

उन्होंने हाल ही में हुए फैसलों का जिक्र करते हुए कहा कि बिहार के लिए यह गौरव का दिन है. उन्होंने बताया कि पार्टी के वरिष्ठ नेता नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने से बिहार और देश के कार्यकर्ताओं में उत्साह है. यह दिखाता है कि पार्टी में मेहनत और समर्पण को महत्व दिया जाता है.

जनता ने संजय सरावगी छठी बार सेवा का अवसर दिया

संजय सरावगी ने कहा कि उन्हें पार्टी ने बहुत बड़ा दायित्व सौंपा है और वे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से इसे निभाने का प्रयास करेंगे. उन्होंने मिथिला और दरभंगा का उल्लेख करते हुए कहा कि यह क्षेत्र जनक जननी सीता की कर्म और जन्मस्थली से जुड़ा है. दरभंगा की जनता ने उन्हें छठी बार सेवा का अवसर दिया है, जिसके लिए वे आभारी हैं. उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उनकी कोशिश होगी कि संगठन को और मजबूत किया जाए और सरकार के साथ बेहतर तालमेल बनाकर पार्टी को आगे बढ़ाया जाए.

