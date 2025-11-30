scorecardresearch
 
बिहार में IAS अधिकारियों का तबादला, मिहिर कुमार बने विकास आयुक्त

बिहार सरकार ने बड़े प्रशासनिक फेरबदल में कई वरिष्ठ IAS अधिकारियों का तबादला किया है. मिहिर कुमार सिंह को नया विकास आयुक्त बनाया गया है. तिरहुत आयुक्त राजकुमार को परिवहन विभाग का सचिव नियुक्त किया गया. दीपक कुमार सिंह को सामान्य प्रशासन विभाग में महानिदेशक-सह-मुख्य जांच आयुक्त की जिम्मेदारी मिली. कुंदन कुमार उद्योग विभाग के नए सचिव बनाए गए, जबकि अन्य अधिकारियों को भी नई भूमिकाएं और अतिरिक्त प्रभार सौंपे गए.

बिहार में कई IAS अधिकारियों के तबादले. (Photo: Representational)
बिहार सरकार ने रविवार को बड़े प्रशासनिक फेरबदल के तहत कई वरिष्ठ IAS अधिकारियों का तबादला कर दिया. राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में महत्वपूर्ण विभागों में नई तैनातियां की गई हैं. वरिष्ठ IAS अधिकारी मिहिर कुमार सिंह को बिहार का नया विकास आयुक्त बनाया गया है. वे वर्तमान में उद्योग विभाग में अपर मुख्य सचिव (ACS) के पद पर कार्यरत थे.

तिरहुत प्रमंडल के प्रमंडलीय आयुक्त राजकुमार का स्थानांतरण करते हुए उन्हें परिवहन विभाग का सचिव बनाया गया है. ग्रामीण कार्य विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह, जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे, अब सामान्य प्रशासन विभाग में महानिदेशक-सह-मुख्य जांच आयुक्त बनाए गए हैं.

कुंदन कुमार को मिली उद्योग विभाग की कमान
बिहार भवन में स्थानिक आयुक्त के पद पर तैनात कुंदन कुमार को उद्योग विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है. आदेश में बताया गया है कि वे अगले आदेश तक स्थानिक आयुक्त बिहार भवन का अतिरिक्त प्रभार भी संभालते रहेंगे.

बी कार्तिकेय धनजी को प्रभार से मुक्ति
लघु जल संसाधन विभाग के सचिव बी कार्तिकेय धनजी, जो उद्योग विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे थे, उन्हें इस अतिरिक्त जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया है. वाणिज्य कर विभाग के सचिव संजय कुमार सिंह को अगले आदेश तक गृह विभाग में विशेष कार्य पदाधिकारी (OSD) का प्रभार दिया गया है.

दरभंगा के आयुक्त को अतिरिक्त जिम्मेदारी
दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त कौशल किशोर को तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. इन तबादलों के साथ बिहार सरकार ने प्रशासनिक ढांचे में कई महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए अधिकारियों को नई भूमिकाएं सौंपी हैं.

---- समाप्त ----
    Advertisement