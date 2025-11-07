scorecardresearch
 

बांका के साहेबगंज बाजार में चाय की दुकान में लगी भीषण आग, पांच गैस सिलेंडर फटे

बांका के साहेबगंज बाजार में गुरुवार देर रात एक चाय की दुकान में भीषण आग लग गई, जिसमें पांच गैस सिलेंडर फट गए. फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन सिलेंडरों के लगातार फटने से चुनौती बनी हुई है. स्थानीय लोग और प्रशासन सुरक्षित दूरी बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं.

बांका: साहेबगांज बाजार में चाय की दुकान में लगी आग. (photo: ITG)
बिहार के बांका जिले के साहेबगंज बाजार में एक चाय की दुकान में गुरुवार देर रात भीषण आग लग गई. आग की लपटें इतनी विकराल हैं कि अभी तक उन पर काबू नहीं पाया जा सका है. दुकान में रखे कई गैस सिलेंडर रह-रह कर फट रहे हैं, जिससे स्थिति और भयावह हो गई है. अब तक पांच सिलेंडर विस्फोट हो चुके हैं, जिससे आसपास के इलाके में दहशत का माहौल है.

दुकान में आग लगने की सूचना मिलते ही फायर बिग्रेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है. हालांकि, सिलेंडरों के लगातार फटने से अग्निशमन कर्मियों को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है.

स्थानीय लोगों के अनुसार, दुकान में कई व्यावसायिक और घरेलू गैस सिलेंडर रखे हुए थे जो आग की चपेट में आने से विस्फोट कर रहे हैं.

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आग अचानक लगी और देखते ही देखते पूरे दुकान को अपनी चपेट में ले लिया. बाजार क्षेत्र होने के कारण आसपास की अन्य दुकानें और मकान भी खतरे में हैं. पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है और लोगों को सुरक्षित दूरी पर रखने की कोशिश की जा रही है.

बाजार में मची अफरा-तफरी

बता दें कि साहेबगंज बाजार एक व्यस्त व्यावसायिक क्षेत्र है. आग लगने से आसपास के व्यापारियों में दहशत फैल गई. कई दुकानदार अपनी संपत्ति बचाने के लिए जुटे हुए हैं. विस्फोटों की आवाज दूर तक सुनाई दे रही है, जिससे स्थानीय निवासी घरों से बाहर निकल आए हैं.
(इनपुट- प्रिया रंजन)

---- समाप्त ----
