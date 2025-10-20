scorecardresearch
 

Feedback

बिहार: बगहा में 16 फीट लंबा मगरमच्छ दिखने के बाद हड़कंप, 6 घंटे चला रेस्क्यू ऑपरेशन

बगहा के गौनाहा प्रखंड के माधोपुर गांव में छठ घाट की सफाई के दौरान 16 फीट लंबा और करीब ढाई क्विंटल वजनी मगरमच्छ निकलने से हड़कंप मच गया. मगरमच्छ ने एक मजदूर पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन वह बच गया. सूचना पर वन विभाग की टीम ने 6 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद उसे सुरक्षित पकड़कर गंडक नदी में छोड़ दिया. ग्रामीणों ने ऐसा विशाल मगरमच्छ पहली बार देखा.

Advertisement
X
मगरमच्छ का वजन करीब 2.5 क्विंटल था. (Photo: Screengrab)
मगरमच्छ का वजन करीब 2.5 क्विंटल था. (Photo: Screengrab)

बगहा के गौनाहा प्रखंड के माधोपुर गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब छठ घाट की सफाई के दौरान पोखरा से अचानक 16 फीट लंबा और करीब 2.5 क्विंटल वजनी मगरमच्छ बाहर निकल आया. मजदूरों ने जैसे ही पानी में हरकत देखी, अफरा-तफरी मच गई. एक मजदूर पर मगरमच्छ ने हमला करने की कोशिश भी की, लेकिन उसने शोर मचाते हुए खुद को बचा लिया.

6 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन
सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम रेंजर विजय प्रसाद के नेतृत्व में मौके पर पहुंची. करीब 6 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन देखने के लिए सैकड़ों ग्रामीण जमा हो गए. जैसे ही वनकर्मियों ने मगरमच्छ को पानी से बाहर निकाला, लोगों ने मोबाइल निकालकर नजारा कैद करना शुरू कर दिया.

16 फीट लंबा मगरमच्छ
रेंजर विजय प्रसाद ने बताया कि यह मगरमच्छ लगभग 16 फीट लंबा है और इसका वजन करीब ढाई क्विंटल है. रेस्क्यू के बाद इसे सुरक्षित रूप से बगहा गंडक नदी में छोड़ा जाएगा.

सम्बंधित ख़बरें

(Photo: Representational)
वर्जिन लड़की से संबंध बनाने से नपुंसकता ठीक होने का दावा... 25 लाख में होता था सौदा, 2 गिरफ्तार 
bagaha news
बगहा: मेले में टूटा ब्रेक डांस वाला झूला 
2008 में विद्यालय भवन निर्माण के लिए राशि आई थी. (Photo: Screengrab)
17 साल से अधर में स्कूल भवन, बगहा के 155 छात्र खुले आसमान के नीचे कर रहे पढ़ाई 
रोज रात को देवी के इस मंदिर में आता है बाघ  
इस बार किसानों ने खरीफ सीजन की अच्छी पैदावार की उम्मीद की थी. (Photo: ITG)
नेपाल में लगातार बारिश के बाद बगहा में बाढ़ से फसलें डूबीं, किसानों को भारी नुकसान 

ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने इस इलाके में इतना बड़ा मगरमच्छ पहले कभी नहीं देखा था. लोगों के बीच डर के साथ-साथ उत्सुकता भी देखने को मिली, “छठ घाट पर आया 16 फीट का ‘मेहमान’, जिसने पूरे गांव को हैरान कर दिया.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Advertisement