बिहार: बगहा में 16 फीट लंबा मगरमच्छ दिखने के बाद हड़कंप, 6 घंटे चला रेस्क्यू ऑपरेशन

बगहा के गौनाहा प्रखंड के माधोपुर गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब छठ घाट की सफाई के दौरान पोखरा से अचानक 16 फीट लंबा और करीब 2.5 क्विंटल वजनी मगरमच्छ बाहर निकल आया. मजदूरों ने जैसे ही पानी में हरकत देखी, अफरा-तफरी मच गई. एक मजदूर पर मगरमच्छ ने हमला करने की कोशिश भी की, लेकिन उसने शोर मचाते हुए खुद को बचा लिया.

6 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन

सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम रेंजर विजय प्रसाद के नेतृत्व में मौके पर पहुंची. करीब 6 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन देखने के लिए सैकड़ों ग्रामीण जमा हो गए. जैसे ही वनकर्मियों ने मगरमच्छ को पानी से बाहर निकाला, लोगों ने मोबाइल निकालकर नजारा कैद करना शुरू कर दिया.

16 फीट लंबा मगरमच्छ

रेंजर विजय प्रसाद ने बताया कि यह मगरमच्छ लगभग 16 फीट लंबा है और इसका वजन करीब ढाई क्विंटल है. रेस्क्यू के बाद इसे सुरक्षित रूप से बगहा गंडक नदी में छोड़ा जाएगा.

ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने इस इलाके में इतना बड़ा मगरमच्छ पहले कभी नहीं देखा था. लोगों के बीच डर के साथ-साथ उत्सुकता भी देखने को मिली, “छठ घाट पर आया 16 फीट का ‘मेहमान’, जिसने पूरे गांव को हैरान कर दिया.

