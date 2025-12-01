बिहार: दवा दुकान के अंदर फंदे से लटका मिला युवक का शव, जांच में जुटी पुलिस

बगहा जिले में पटखौली थाना क्षेत्र में रविवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब पटेसरा चौक स्थित एक दवा दुकान के अंदर 25 वर्षीय युवक का शव फंदे से झूलता मिला. मृतक की पहचान राजा कुमार, पिता मदन खटीक, निवासी लक्ष्मीपुर रमपुरवा (वाल्मीकिनगर) के रूप में हुई है. राजा पिछले छह महीनों से इसी चौक पर दवा दुकान चला रहा था.

सुबह-सुबह मामला तब सामने आया, जब राजा के नाना भागीरथी खटीक ने फोन किया, लेकिन कॉल रिसीव न होने पर शक हुआ. उन्होंने अपने पुत्र लालमोहन को दुकान पर भेजा. वहां पहुंचकर लालमोहन ने देखा कि दुकान का शटर अंदर से बंद है. इसके बाद लालमोहन ने झिरी से झांककर देखा तो राजा फंदे से लटका हुआ था. जिससे लालमोहन घबरा गया और शोर मचाया. शोर सुनते ही आसपास के लोग एकत्रित हो गए.

वहीं सूचना मिलते ही परिजन भी टूट पड़े. तीन बहनों के इकलौते भाई राजा की अचानक मौत ने परिवार को बदहवास कर दिया. मौके पर पहुंची पुलिस ने कमरे की तलाशी ली तो एक संदिग्ध नोट बरामद हुआ, जिसने पूरी घटना को और पेचीदा बना दिया है. नोट को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है.

पटखौली थानाध्यक्ष हृदयानंद सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या जैसा दिखता है, लेकिन बरामद नोट कई सवाल खड़े करता है. फॉरेंसिक टीम ने कमरे से कई अहम सैंपल जुटाए हैं. पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच आने का इंतजार कर रही है. पुलिस आसपास के लोगों से लगातार पूछताछ कर रही है, ताकि मौत की असली वजह का पता चल सके.

