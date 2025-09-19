scorecardresearch
 

Bihar: बगहा में टला बड़ा हादसा, हरहा नदी में फंसा 30 लोगों से भरा ट्रैक्टर, सभी सुरक्षित बाहर निकले

बगहा के दोन इलाके में शुक्रवार को बड़ा हादसा टल गया. हरहा नदी के तेज बहाव में 30 लोगों से भरा ट्रैक्टर बीच धारा में फंस गया. कुछ देर तक अफरातफरी का माहौल रहा, लेकिन ग्रामीणों ने हिम्मत दिखाकर एक-दूसरे को बाहर निकाला. सभी सुरक्षित हैं और प्रशासन ट्रैक्टर निकालने में जुटा है.

हरहा नदी में फंसा 30 लोगों से भरा ट्रैक्टर (Photo: Screengrab)
बगहा के दोन इलाके में शुक्रवार को बड़ा हादसा होते-होते टल गया. हरहा नदी के उफान के बीच 30 लोगों से भरा एक ट्रैक्टर अचानक बीच धारा में फंस गया. जानकारी के मुताबिक, गोबरहिया गांव से करीब 30 ग्रामीण एक ट्रैक्टर पर सवार होकर हरनाटांड़ बाजार जा रहे थे. इस दौरान नदी का पानी अचानक बढ़ गया और तेज बहाव में ट्रैक्टर बीच में अटक गया.

तेज बहाव के बीच कुछ देर के लिए हालात बेहद डराने वाले हो गए. ग्रामीणों की जान पर बन आई थी. बच्चों और महिलाओं की चीख-पुकार से माहौल अफरातफरी वाला हो गया. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, कुछ देर तक लोग डरे और सहमे रहे. इसके बाद ग्रामीणों ने हिम्मत दिखाई और एक-दूसरे को सहारा देकर नदी से बाहर निकले. सभी लोग सुरक्षित किनारे पहुंच गए.

नदी की तेज धारा में फंसा ट्रैक्टर

फिलहाल गोबरहिया निवासी मंजीत महतो का ट्रैक्टर नदी में फंसा हुआ है. स्थानीय लोग और प्रशासन की टीम मिलकर ट्रैक्टर को निकालने की कोशिश कर रहे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि हरहा नदी में अचानक पानी बढ़ने की वजह से आए दिन खतरे की स्थिति बनती रहती है.

स्थानीय लोगों ने प्रशासन से लगाई गुहार

बाजार और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए लोगों को इस नदी को पार करना पड़ता है. सुरक्षा के इंतजाम नहीं होने के कारण हर साल ऐसी घटनाएं होती हैं. ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि नदी पार करने के लिए सुरक्षित वैकल्पिक व्यवस्था की जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके.
 

