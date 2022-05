वाह क्या आइडिया है! गर्मी से बचने के लिए ऑटोरिक्शा की छत पर लगाया गार्डन

दिल्ली में इन दिनों गर्मी इतनी है कि जहां देखो वहां बस पसीने में तरबतर लोग ही नजर आएंगे. पारा भी 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का आंकड़ा छू चुका है. ऐसे में राहगीरों को इस तपती गर्मी से राहत देने के लिए एक ऑटोरिक्शा चालक ने नायाब तरीका खोजा है. उसने अपने ऑटो की छत पर पूरा एक बगीचा बनाया हुआ है.

दिल्ली की सड़कों पर दौड़ने वाले तमाम ऑटोरिक्शा में से महेंद्र कुमार का ऑटो बेहद खास है. जी हां, ऑटो की छत पर बगीचा लगाने का ये नायाब काम उन्होंने ही किया है.

न्यूज एजेंसी एएफपी की एक खबर के मुताबिक महेंद्र कुमार को ऑटो की छत पर बगीचा लगाने का ये आइडिया दो साल पहले पड़ी तेज गर्मियों के दौरान आया. उन्हें लगा कि सूरज की तपन से बचने के लिए ऑटो की छत पर कुछ पौधे लगाए जा सकते हैं. उनका कहना है कि पौधे लगाने के बाद से उनका ऑटोरिक्शा ठंडा रहता है और लोगों को भी गर्मी से राहत मिलती है.

महेंद्र कुमार के ऑटो में ड्राइवर सीट पर दो छोटे पंखे भी लगे हैं. उनका कहना है कि उनके पौधे लगे ऑटो में जो कोई भी बैठता है इसकी तारीफ करता है. इतना ही नहीं, उनके साथी ऑटोरिक्शा ड्राइवर भी इस तरह पौधे उगाने को लेकर उनसे टिप्स लेते रहते हैं.

VIDEO: Autorickshaws are ubiquitous on New Delhi's roads but Mahendra Kumar's vehicle stands out -- it has plants growing on its roof aimed at keeping passengers cool during the searing summer season pic.twitter.com/Z6hlqPuf5y