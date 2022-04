Mahindra XUV700 हुई 78,000 रुपये तक महंगी, Thar के इतने बढ़े दाम, देखें पूरी लिस्ट

Mahindra की सबसे पॉपुलर गाड़ी XUV700 एक बार फिर महंगी हो गई है. अलग-अलग वैरिएंट के हिसाब से इसके दाम 23,000 रुपये से लेकर 78,000 रुपये तक बढ़े हैं. जबकि Thar के दाम में भी 35,000 रुपये से लेकर 51,000 रुपये तक की बढ़ोत्तरी हुई है.

पेट्रोल वाली XUV700 71,000 तक महंगी

Mahindra XUV700 के सबसे बेसिक मॉडल XUV700 MX MT 5-Seater की कीमत अब 12.95 लाख रुपये की जगह 13.18 लाख रुपये से शुरू होगी. इसके अलावा XUV700 के पेट्रोल इंजन वाले अन्य वैरिएंट का नया प्राइस ये होगा...

XUV700 MX MT 5S की 13.18 लाख रुपये,

XUV700 AX3 MT 5S की 15.28 लाख रुपये,

XUV700 AX3 AT 5S की 16.84 लाख रुपये,

XUV700 AX5 MT 5S की 16.55 लाख रुपये,

XUV700 AX5 MT 7S की 17.19 लाख रुपये,

XUV700 AX5 AT 5S की 18.30 लाख रुपये,

XUV700 AX7 MT 7S की 19.21 लाख रुपये,

XUV700 AX7 AT 7S की 20.95 लाख रुपये,

XUV700 AX7 AT 7S Luxury Pack की 22.75 लाख रुपये



डीजल वाली XUV700 के दाम 78,000 तक ज्यादा

महिंद्रा एक्सयूवी700 के डीजल मॉडल के दाम भी मिनिमम 23,000 रुपये बढ़े हैं. इनके अलग-अलग वैरिएंट की नई कीमत इतनी है...

XUV700 MX MT 5S की 13.70 लाख रुपये,

XUV700 AX3 MT 5S की 15.80 लाख रुपये,

XUV700 AX3 MT 7S की 16.53 लाख रुपये,

XUV700 AX3 AT 5S की 17.58 लाख रुपये,

XUV700 AX5 MT 5S की 17.20 लाख रुपये,

XUV700 AX5 MT 7S की 17.84 लाख रुपये,

XUV700 AX5 AT 5S की 18.92 लाख रुपये,

XUV700 AX5 AT 7S की 19.56 लाख रुपये,

XUV700 AX7 MT 7S की 19.86 लाख रुपये,

XUV700 AX7 MT 7S Luxury Pack की 21.66 लाख रुपये,

XUV700 AX7 AT 7S की 21.58 लाख रुपये,

XUV700 AX7 AT 7S AWD की 22.98 लाख रुपये,

XUV700 AX7 AT 7S Luxury Pack की 23.41 लाख रुपये,

XUV700 AX7 AT 7S Luxury Pack AWD की 24.58 लाख रुपये

Mahindra Thar की कीमत भी बढ़ी

Mahindra Thar के पेट्रोल वैरिएंट में मिनिमम 35,000 रुपये और डीजल वैरिएंट में 44,000 रुपये कर बढोतरी हुई है. इसके अलग-अलग वैरिएंट के दाम इस प्रकार है...

Petrol Thar:

AX(O) CT MT की कीमत अब 13.53 लाख रुपये,

LX HT MT की कीमत अब 14.22 लाख रुपये,

LX CT AT की कीमत अब 15.67 लाख रुपये,

Lx JT AT की कीमत अब 15.75 लाख रुपये,

Diesel Thar

AX (O) CT MT की कीमत अब 13.88 लाख रुपये,

AX (O) HT MT की कीमत अब 13.93 लाख रुपये,

LX CT MT की कीमत अब 14.49 लाख रुपये,

LX HT MT की कीमत अब 14.58 लाख रुपये,

LX CT AT की कीमत अब 15.94 लाख रुपये,

LX HT AT की कीमत अब 16.03 लाख रुपये होगी.

