महिंद्रा ला सकती है 1 नहीं 3 New Electric Car, Anand Mahindra ने लॉन्च किया टीजर

महिंद्रा एंड महिंद्रा इंडिया के इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में दमदार एंट्री की तैयारी में है. कंपनी की इलेक्ट्रिक कार लॉन्च होने को लेकर कई स्पाई खबरें बीते दिनों में सामने आई हैं, लेकिन ये असल में दिखने में कैसी होगी इसकी झलक इसके टीजर में मिलती है. खुद आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने ये टीजर लॉन्च किया है.

टीजर में ऐसी दिखती है इलेक्ट्रिक कार

आनंद महिंद्रा ने ट्वीट (Anand Mahindra Tweet) कर कहा, ‘ हम एक पूरी नई दुनिया की कल्पना कर रहे हैं और इस नई दुनिया में पैदा होने वाले बच्चे बेकाबू हो रहे हैं.’

We’re imagining a whole new World. And the first babies to be born in this new World are getting restless… @born_electric #BornElectricVision

