कियारा आडवाणी ने खरीदी ये कार, महज 5.7 सेकंड में पकड़ लेती है 100 की स्पीड

‘शेरशाह’ फेम एक्ट्रेस कियारा आडवाणी (Kiara Advani) के कार कलेक्शन में नई लक्जरी गाड़ी Audi A8 L भी जुड़ गई है. Audi India ने सोशल मीडिया पर कार के साथ कियारा की एक तस्वीर भी शेयर की है. जानें क्या खास है इस कार में और कौन-कौन सी लक्जरी कार है कियारा के कलेक्शन में...

दमदार है Audi A8 L



लक्जरी सेगमेंट की सेडान Audi A8 L में 2995cc का 6 सिलेंडर वाला पेट्रोल इंजन है. ये 335 bhp की मैक्स पॉवर और 500 Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करती है. ये 5-सीटर कार 5.7 सेकेंड में 100 की स्पीड पकड़ती है. इसकी टॉप स्पीड 250 किमी प्रति घंटा है. इंडियन मार्केट में ये 7 कलर में मिलती है. इसमें ऑटोमेटिक गियर बॉक्स दिया गया है और इसमें एक बार में 72 लीटर तक पेट्रोल भरा जा सकता है.

Progress and creativity go hand in hand. We’re happy to welcome @advani_kiara to the Audi experience.#FutureIsAnAttitude #AudiA8L pic.twitter.com/CuGimQDJok