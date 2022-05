कार के बाद अब 2-व्हीलर्स में भी गोवा नंबर-1, सबसे पीछे है ये राज्य

गोवा के लोग देश में सिर्फ सबसे ज्यादा कार ही नहीं रखते, बल्कि सबसे ज्यादा 2-व्हीलर्स भी गोवा के ही घरों में हैं. बाइक के शौकीन माने जाने वाले पंजाबियों का नंबर इस लिस्ट में दूसरा है. इंडिया इन पिक्सल्स (IIP) की एक पोस्ट के मुताबिक देश के 49.7% घरों (Households) में 2-व्हीलर हैं. इस हिसाब से अभी औसतन देश के हर दूसरे घर में 2-व्हीलर है. हालांकि 2018 में ये आंकड़ा महज 37.7% था, लेकिन गोवा का औसत बहुत ज्यादा है.

कारों के मामले में गोवा के 45% से ज्यादा घरों में 4-व्हीलर्स हैं. 2-व्हीलर्स के मामले मे गोवा वाले इससे भी आगे हैं. यहां करीब 86.7% घरों में 2-व्हीलर हैं. वहीं 75.6% परिवारों में 2-व्हीलर्स होने के साथ पंजाब इस मामले में दूसरे स्थान पर है. अगर तीसरे नंबर की बात करें तो राजस्थान के 66.4% घरों में 2-व्हीलर है, जबकि 63.9% के साथ तमिलनाडु चौथे और 63.3% घरों के साथ हरियाणा तीसरे स्थान पर है.

इस लिस्ट में सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश (UP) में 51.1% घरों में 2-व्हीलर्स हैं. जबकि मध्य प्रदेश में 51.5%, महाराष्ट्र में 53.9%, दिल्ली में 53.1% और बिहार में 27.2% घरों में 2-व्हीलर्स हैं.

देश में अगर सबसे कम 2-व्हीलर्स किसी राज्य के परिवारों के पास है, तो वो है सिक्किम. यहां महज 11.4% परिवारों में ही 2-व्हीलर है. जबकि पूर्वोत्तर के राज्यों में सबसे अधिक 41.5% परिवारों के पास 2-व्हीलर्स हैं.

बाकी राज्यों में अविभाजित जम्मू कश्मीर में 30.3%, हिमाचल में 32.3%, उत्तराखंड में 46.1%, झारखंड में 41.1%, असम में 29%, अरुणाचल प्रदेश में 43.6%, नागालैंड में 16.7%, मणिपुर में 40.8%, त्रिपुरा में 27.4%, मेघालय में 20.2%, पश्चिम बंगाल में 28.5%, ओडिशा में 43.5%, छत्तीसगढ़ में 54.8%, तेलंगाना में 55.3%, आंध्र प्रदेश में 47% और कर्नाटक में 61.1% घरों में 2-व्हीलर्स हैं.

