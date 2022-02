ट्रेनिंग के दौरान बन जाता है चीता, अब पीठ से इस शख्स ने खींच दी 1100 किलो की कार

आपने दांतों या चोटी से लोगों को भारी भरकम कार या ट्रक खींचने के कई वीडियो देखे होंगे. लेकिन क्या आपने कभी ऐसा कुछ देखा है जहां एक इंसान अपने कंधों की हड्डी (Shoulder Blades) से 1,100 किलो की कार खींच दे. अगर नहीं तो फिर आप इस खबर को पढ़ने के बाद हतप्रभ हो जाने वाले हैं...

Cuba देश की है ये घटना



रॉयटर्स की एक खबर के मुताबिक क्यूबा के रहने वाले क्रिस्टियन इमैनुअल कैस्टेलानोस (Christian Enmanuel Castellanos) इन दिनों काफी पॉपुलर हो रहे हैं, वो भी संगीत या किसी स्पोर्ट में रिकॉर्ड बनाने की वजह से नहीं, बल्कि अपने शोल्डर ब्लेड्स की वजह से. उनके शोल्डर ब्लेड (कंधे की हड्डी) इतने फ्लैक्सिबल हैं कि वो इससे Renault की एक पूरी 1,100 किलो की कार खींच लेते हैं.

तोड़ा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड



क्रिस्टियन अभी महज 22 साल के हैं. उनका दावा है कि उन्होंने इस हफ्ते की शुरुआत में एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है. उन्होंने अपने होम टाउन में 1100 किलो की एक कार को 25 मीटर तक अपने शोल्डर ब्लेड से खींचा है.

Are these the world’s most powerful shoulder blades? Christian Enmanuel Castellanos dreams of catapulting to stardom by using his unusually extended and flexible shoulder blades https://t.co/ax3CF2xTtw pic.twitter.com/Y06s3LM1mn