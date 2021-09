Jaguar की इलेक्ट्रिक एसयूवी I-PACE Black की बुकिंग शुरू, इतनी है कीमत

Tata Motors की लक्जरी कार कंपनी Jaguar Land Rover (JLR) ने अपनी नई ऑल-इलेक्ट्रिक एसयूवी गाड़ी Jaguar I-PACE Black की बुकिंग शुरू कर दी है. कंपनी की ये कार दमदार फीचर्स से लैस है, साथ ही इसे अपने डिजाइन के लिए कई अवॉर्ड मिल चुके हैं.

4.8 सेकेंड में पकड़े 100 की रफ्तार

Jaguar I-PACE Black में 90 kWh की बैटरी है जो 294 kW की पावर और 696 Nm का इंस्टेंट टॉर्क जेनरेट करती है. इसके चलते ये इलेक्ट्रिक एसयूवी सिर्फ 4.8 सेकेंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है.

शानदार डिजाइन को मिले अवार्ड

Jaguar I-PACE Black का एक्सटीरियर ग्लॉस ब्लैक कलर का है. इसके डोर, मिरर कैप से लेकर, ग्रिल, ग्रिल सराउंसड, साइड विंडो सराउंड और रियर पर ग्लॉस ब्लैक टच दिया गया है. वहीं इसमें पैनोरमिक रूफ व्यू के साथ डायमंड कट फिनिश वाले 19 इंच के एलॉय व्हील हैं.

इस एसयूवी को अपनी डिजाइन के लिए 88 इंटरनेशनल ऑटोमोटिव अवार्ड मिले हैं. इसमें 2019 का World Car Of The Year, World Car Of The Year शामिल है.

ग्लॉस ब्लैक कलर का इंटीरियर

कार के इंटीरियर में भी ब्लैक थीम का ध्याना रखा गया है. इसकी लेदर स्पोर्ट सीट से लेकर डैशबोर्ड तक पर ग्लॉस ब्लैक फिनिश दिया गया है. इस 5-सीटर कार में 12.3 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 10 इंच की इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन, मल्टीपल एयरबैग, एयर प्यूरीफायर जैसे कई और फीचर्स मौजूद हैं.

Jaguar I-PACE Black की बुकिंग

कंपनी ने Jaguar I-PACE Black की बुकिंग शुरू कर दी है. इसकी बुकिंग ऑनलाइन की जा सकती है. वहीं इसके शोरूम अहमदाबाद, औरंगाबाद, बेंगलुरू, भुवनेश्वर, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, नोएडा जैसे देश के 24 शहरों में है. इस कार की एक्स-शोरूम कीमत 1.05 करोड़ रुपये से शुरू होती है.

ये भी पढ़ें: