ROBO Taxi... भारत के इस पड़ोसी देश में चलने लगी ड्राइवरलेस कार

सोचिए कैसा हो, आपने ऐप से कैब बुक की, वो दरवाजे पर आ भी गई, लेकिन जैसे ही अंदर बैठे तो पाया कि उसमें तो ड्राइवर ही नहीं. जी हां, कपोल-कल्पना लगने वाली ये बात अब चीन में हकीकत बन चुकी है.

Pony.ai ने शुरू की सर्विस

चीन में ऑटोनॉमस ड्राइविंग स्टार्टअप कंपनी Pony.ai ने ड्राइवरलेस रोबोटैक्सी सर्विस शुरू की है. इस सर्विस को कंपनी ने सर्च इंजन Baidu के साथ मिलकर शुरू किया है. Baidu ने हाल के दिनों आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस टेक्नोलॉजी और सेल्फ-ड्राइविंग पर भारी निवेश किया है.

चीनी सरकार ने दिया लाइसेंस

ब्लूमबर्ग की खबर के मुताबिक Pony.ai को चीन की सरकार से इस रोबो टैक्सी सर्विस के लिए लाइसेंस भी मिल गया है. लाइसेंस में स्पेशली मेंशन किया गया है कि इस टैक्सी के लिए ड्राइवर की जरूरत नहीं होगी. ग्राहक कंपनी की ऐप से ये कैब सर्विस बुक कर सकते हैं. इसे लेकर Baidu ने एक ट्वीट भी किया है.

On Apr 28, Baidu received the first-ever permits in China to provide #driverless ride-hailing services to the public on open roads in Beijing. Licensed cars will join the #ApolloGo fleet and start serving passengers. To a fully driverless mobility future! https://t.co/hJCjeirtQc pic.twitter.com/BMaJ6LyNDU