Ola लाएगी इलेक्ट्रिक बाइक, भाविश अग्रवाल बोले- मौजूदा गाड़ियां बस एक ‘Dumb’ मशीन!

Ola के फाउंडर और सीईओ भाविश अग्रवाल ने गुरुवार को ट्विटर पर एक ब्लॉग पोस्ट शेयर किया. इसमें उन्होंने कंपनी के फ्यूचर प्लान की जानकारी दी.

दुनिया की सबसे बड़ी 2-व्हीलर फैक्ट्री

उन्होंने कहा कि कंपनी ने अपनी ‘फ्यूचर फैक्ट्री’ में Ola Scooter की Ola S1 रेंज बनाना शुरू कर दिया है. ये दुनिया की सबसे बड़ी 2-व्हीलर फैक्ट्री है. आने वाली तिमाहियों में कंपनी और इलेक्ट्रिक व्हीकल पर फोकस करेगी.

आएगी Ola की इलेक्ट्रिक कार

उन्होंने कहा कि अब कंपनी Ola Scooter के और मॉडल निकालने के साथ-साथ इलेक्ट्रिक बाइक और इलेक्ट्रिक कार पर भी फोकस करेगी. हम देश की 130 करोड़ की जनता के लिए इस मल्टी-मॉडल मोबिलिटी को लाएंगे जिसे Ola लोगों की जरूरतों के हिसाब से डिजाइन और कस्टमाइज्ड करेगी.

How do we bring mobility to a billion people? Change the vehicle form factor, change energy source, change sales & distribution, change usage modes. So basically change everything! It’s happening already. Read our vision for New Mobility: https://t.co/UcRUo9F5rl #NewMobility pic.twitter.com/fl1TeqpM4u