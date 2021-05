इंतजार हुआ खत्म, अगले महीने आ ही जाएगी Skoda की ये कार, जाने अपडेट फीचर्स

देश में कोरोना की लहर के चलते Skoda Octavia की लॉन्चिंग पहले भी टल चुकी है. लेकिन अब आखिरकार कंपनी इस कार को अगले महीने भारतीय बाजार में उतारने जा रही है. कंपनी ने इस कार में कई नए अपडेट किए हैं. साथ ही उसकी Kushaq की डिटेल्स भी अगले महीने ही आएंगी.

जून में आएगा Octavia का नया मॉडल

Skoda Auto India के डायरेक्ट जैक हॉलिस ने ट्विटर पर पुष्टि की है कि Octavia सेडान कार का 2021 मॉडल जून में भारतीय बाजार में लॉन्च होगा. जैक हॉलिस अक्सर ट्विटर पर स्कोडा के ग्राहकों के सवालों का जवाब देते हैं. ऐसे ही एक यूजर के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने ऑक्टेविया के लॉन्च की पुष्टि की. इसी के साथ उन्होंने Skoda की नई कार ‘Kushaq’ से जुड़े सवालों का भी जवाब दिया.

We will now launch the new Octavia next month. The exact format of the launch is in discussion.

अगले महीने पता चलेगी Kushaq की कीमत

जैक हॉलिस ने एक और ट्विटर यूजर के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि कंपनी उसकी नई कार Kushaq की सारी स्पेसिफिकेशन, वैरिएंट और कीमतों की जानकारी जून के अंत जारी कर देगी. गौरतलब है कि Kushaq का नाम संस्कृत भाषा के ‘कुशक’ शब्द से लिया गया है. इसका अर्थ ‘राजा’ होता है. ये कंपनी की पहली ऐसी कार है जिसका नाम भारतीय भाषा के शब्द पर रखा गया है.

Full specification, trims and prices will be announced towards the end of next month. Kushaq is 95% localised and therefore spare parts will be competitive.