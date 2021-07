बचपन का सपना, 17 साल की मेहनत, अंतरिक्ष की यात्रा कर रिचर्ड ब्रैन्सन ने खोले स्पेस टूरिज्म के रास्ते

वर्जिन गैलेक्टिक के मालिक रिचर्ड ब्रैन्सन (Richard Branson) ने बचपन में अंतरिक्ष में जाने का जो सपना देखा था, उसे अब 71 साल की उम्र में पूरा कर लिया है. सपना पूरा होने की खुशी इतनी थी कि जश्न के दौरान वह अपने साथी भारतीय मूल की एयरोनॉटिकल इंजीनियर शिरिषा बांदला को कंधे पर उठाकर जश्न मनाते दिखे.

दरअसल, वर्जिन गैलेक्टिक के यूनिटी 22 अंतरिक्ष यान ने रविवार रात स्पेस की सफल उड़ान (virgin galactic space flight) भरकर इतिहास रच दिया है. स्पेस के इस यादगार सफर की वजह से ही प्राइवेट स्पेस टूरिज्म का रास्ता खुलने वाला है. मतलब अब आम आदमी टूरिस्ट की तरह अंतरक्षि की सैर करके आ सकता है.

रविवार को वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी के मालिक रिचर्ड ब्रैन्सन (Richard Branson) ने अपने बाकी साथियों के साथ अंतरिक्ष की 'सब-ऑर्बिटल' यानी उपकक्षीय उड़ान भरी. वर्जिन गैलेक्टिक वीएसएस यूनिटी अंतरिक्ष यान में रिचर्ड ब्रैन्सन (Richard Branson) के साथ भारतीय मूल की एयरोनॉटिकल इंजीनियर शिरिषा बांदला (Sirisha Bandla) और पांच अन्य लोग शामिल थे. इस अंतरिक्ष यान ने न्यू मैक्सिको से उड़ान भरी थी.

रिचर्ड ब्रैन्सन ने पूरा किया बचपन का सपना

उड़ान भरने से पहले और बाद में भी रिचर्ड ब्रैन्सन ने बताया कि वह बचपन में अंतरिक्ष में जाने का सपना देखा करते थे. फिर 17 साल पहले उन्होंने फैसला किया कि वह स्पेस ट्रेवलर जरूर बनेंगे, जिसे अब उन्होंने अपनी ही कंपनी के अंतरिक्ष यान के साथ पूरा कर लिया और स्पेस टूरिज्म के नए रास्ते खोल दिए.

