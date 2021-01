अमेरिका की PAK को दो टूक- लखवी को ठहराया जाए मुंबई आतंकी हमले का जिम्मेदार

लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर (ऑपरेशनंस) आतंकी जकीउर रहमान लखवी को पाकिस्तान में शुक्रवार को टेरर फंडिंग मामले में पांच साल की सजा सुनाई गई है, लेकिन इस फैसले से अमेरिका खुश नहीं है और अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि लखवी को मुंबई आतंकी हमले समेत कई आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए.

अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने ट्वीट के जरिए कहा है कि जकीउर रहमान लखवी को हाल में सुनाई गई सजा हम प्रोत्साहित हैं. हालांकि, उसके अपराध टेरर फंडिंग से बहुत ज्यादा हैं. पाकिस्तान को मुंबई हमलों सहित कई आतंकवादी हमलों में शामिल होने के लिए उसे जिम्मेदार ठहराना चाहिए.

We are encouraged by the recent conviction of Zaki ur Rehman Lakhvi. However, his crimes go far beyond financing terrorism. Pakistan should further hold him accountable for his involvement in terrorist attacks, including the Mumbai attacks.