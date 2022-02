भारत यूएनएससी में वोटिंग से रहा दूर लेकिन रूस को दिया ये संदेश

यूक्रेन के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की रविवार को हुई बैठक में हुई वोटिंग के दौरान भारत, चीन और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) अनुपस्थित रहे. इससे पहले भी शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूसी हमले की निंदा करने वाले प्रस्ताव को लेकर वोटिंग से भारत ने दूरी बना ली थी. रविवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन पर रूसी हमले के खिलाफ यूएन की आम सभा बुलाने की मांग के समर्थन में 11 देशों ने वोट किया जबकि रूस ने इसके खिलाफ वोट किया.

भारत ने रूस के खिलाफ पेश हुए प्रस्ताव के समर्थन में वोट भले नहीं किया लेकिन एक साफ संदेश जरूर दिया. संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. तिरुमूर्ति ने कहा, शुक्रवार को यूएनएससी की बैठक के बाद से यूक्रेन में हिंसा और बढ़ गई है जो अफसोसजनक है. तिरुमूर्ति ने वार्ता और कूटनीति के जरिए समस्या का समाधान करने की अपील की. उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन और रूस दोनों देशों के राष्ट्रपति से बात की है और भारत बेलारूस सीमा पर दोनों देशों के बीच बातचीत की पहल का स्वागत करता है.

भारत अपनी रक्षा जरूरतों और रूस से पुरानी दोस्ती को देखते हुए अभी तक अपने सभी बयानों में रूसी हमले का जिक्र करने और उसकी निंदा करने से बचता रहा है. हालांकि, भारत के लिए अब तटस्थ रुख बनाए रखना आसान नहीं रह गया है. पश्चिमी देशों की तरफ से भारत पर लगातार दबाव बढ़ रहा है कि वह खुलकर रूस के हमले की आलोचना करे.

तिरुमूर्ति ने यूएन में भारत के रुख को लेकर दिए स्पष्टीकरण में क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की बात की. उन्होंने कहा, 'वैश्विक व्यवस्था अंतरराष्ट्रीय नियमों, यूएन चार्टर और सभी देशों की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के सम्मान पर आधारित है. हम सभी इन सिद्धांतों से सहमत हैं.'

