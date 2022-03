रूसी सेना ने कीव को तीन तरफ से घेरा, Mariupol में हर आधे घंटे में बमबारी, नए इलाके मिसाइलों के निशाने पर

रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग शुक्रवार को 16वें दिन भी जारी है. यूक्रेन की राजधानी कीव अबतक रूस के लिए टेढ़ी खीर बनी हुई है लेकिन अन्य शहरों पर उसके हमले जारी हैं. ताजा जानकारी के मुताबिक, रूसी सेना ने कीव को तीन तरफ से घेर लिया है. इसमें उत्तर में इरपिन, पूर्व में ब्रोवरी और मारियूपोल पर मिसाइलों का गिरना जारी है. Mariupol शहर पर हर आधे घंटे में बम बरस रहे हैं. इतना ही नहीं रूसी सेना अब नए इलाकों को निशाना बना रही है, जहां 24 फरवरी (जंग की शुरुआत) से अब तक बमबारी नहीं हुई थी.

जानकारी के मुताबिक, रूसी सेना को पिछले 24 घंटे में बहुत कम कामयाबी मिली है. Institute for the Study of War की गणना के मुताबिक, कीव पर कब्जे की लड़ाई अभी और लंबी खिंच सकती है. इसी बीच यूक्रेन में रूस के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के साथ-साथ प्रदर्शन भी तेज हो गए हैं.

वहीं रूस जल्द कीव पर आखिरी वार की तैयारी में दिखाई दे रहा है. एक निजी अमेरिकी कंपनी ने गुरुवार को कुछ सैटेलाइट इमेज जारी कीं. इनके मुताबिक, रूसी सेना का 60 किलोमीटर लंबा जो काफिला था वह अब तितर-बितर होकर चार तरफ फैल गया है. यह काफिला आखिरी बार एकसाथ एंटोनोव हवाई अड्डे के पास कीव के उत्तर-पश्चिम में देखा गया था.

नए शहरों को निशाना बना रहा रूस

यूक्रेन में रूस नए ठिकानों को निशाना बना रहा है. दावा है कि शुक्रवार को रूसी सेना की तरफ से Lutsk (पश्चिमोत्तर यूक्रेन) और Dnipro (मध्य यूक्रेन) में बमबारी हुई, जिसके बाद धमाके सुनाई दिए. ऐसे धमाके यहां 24 फरवरी से अबतक पहली बार सुनाई दिए. धमाकों की वजह से Lutsk में मौजूद दो बायलर प्लांट बंद हो गए. इनपर भी रूसी मिसाइल गिरी थी. वहीं Dnipro में हुई बमबारी में एक शख्स की मौत हुई थी. शहर पर कुल तीन हवाई हमले हुए थे. इसमें रिहायशी बिल्डिंग, जूता फैक्ट्री के आसपास आग लग गई थी.

Yuri Gagarin स्टेडियम तबाह

रूसी हमलों की वजह से जो तबाही मची है उसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं. चेरनीहिव में अब रूसी सेना की मिसाइल ने Yuri Gagarin स्टेडियम को तबाह कर दिया है. वह स्पेस में जाने वाले पहले व्यक्ति थे. स्टेडियम का नाम उनपर रखा गया था. इसके साथ-साथ वहां मौजूद लाइब्रेरी की बिल्डिंग भी क्षतिग्रस्त हो गई थी.

इस बीच ही यूएस सीनेट ने यूक्रेन और उसके यूरोपीय सहयोगियों के लिए सैन्य और मानवीय मदद के तौर पर 13.6 बिलियन डॉलर के आपातकालीन पैकेज को मंजूरी दे दी है.