ट्रंप ने पीएम मोदी को दी जन्मदिन की बधाई, बताया- महान नेता और वफादार मित्र

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 70वें जन्मदिन की बधाई देते हुए, उन्हें "महान नेता और वफादार मित्र" के रूप में सराहा. ट्रंप ने अपने ट्वीट में लिखा, "मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को उनके 70वें जन्मदिन की शुभकामनाएं देना चाहता हूं. एक महान नेता और वफादार मित्र को बहुत-बहुत शुभकामनाएं!".

इसके साथ ही अपने ट्वीट में उन्होंने 'नमस्ते ट्रंप' कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी और अमेरिका की प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप की एक तस्वीर भी पोस्ट की है. गौरतलब है कि इस साल फरवरी में अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में अपनी पहली भारत यात्रा पर अमेरिकी राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए इकट्ठा हुए लाखों लोगों की भीड़ के सामने दोनों नेताओं ने एक-दूसरे का हाथ थामकर भीड़ का अभिवादन किया था. उस आयोजन में, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि एक 'नया इतिहास' बनाया जा रहा है.

I would like to extend best wishes and a very happy 70th birthday to the Prime Minister of India, @narendramodi. Many happy returns to a GREAT LEADER and loyal friend! pic.twitter.com/CWlVkHk16X