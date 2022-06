'हफ्ते में 40 घंटे ऑफिस आओ वरना...', Elon Musk का Tesla के कर्मचारियों को सख्त फरमान

ट्विटर डील करने के बाद एलन मस्क (Elon Musk) ने अब अपनी कार कंपनी टेस्ला को लेकर सख्त फैसला लिया है. सोशल मीडिया पर टेस्ला से जुड़ा एक मेल लीक हुआ है. इसमें कोरोना की वजह से शुरू हुआ वर्क फ्रॉम होम (WFH) खत्म करने का ऐलान किया गया है.

मेल में सख्त लहजे में लिखा गया है कि कर्मचारी को कम से कम 40 घंटे (प्रति हफ्ते) ऑफिस में आकर काम करना होगा.

They should pretend to work somewhere else