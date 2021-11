तस्लीमा नसरीन का दावा- बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर लिखा, इसलिए FB अकाउंट बैन

बांग्लादेश की लेखिका और इस्लामिक कट्टरपंथ के खिलाफ मुखर रहने वालीं तस्लीमा नसरीन का फेसबुक अकाउंट फिर से बैन कर दिया गया. उन्होंने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी.

तस्लीमा नसरीन ने बताया कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर मुसलमानों की ओर से हो रहे अत्याचारों के खिलाफ लिखने पर उनके फेसबुक अकाउंट को 7 दिन के लिए बैन कर दिया गया है.

तस्लीमा नसरीन ने अपने ट्वीट में वोट कंटेंट भी शेयर किया है जिसे लिखने पर उनका अकाउंट सस्पेंड किया गया.

तस्लीमा नसरीन बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर लगातार बांग्लादेश सरकार की आलोचना करती रही हैं. उन्होंने पिछले महीने एक ट्वीट कर लिखा था कि बांग्लादेश का नया नाम जिहादीस्तान हो गया है. हिंदुओं के पूजा पंडालों, मंदिरों, घरों और दुकानों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है.

Bangladesh's new name is Jihadistan. Hindu's puja pandals,idols,temples, houses, shops have been vandalised by Jihadis all over the country. Media was asked to be silent about Hindu persecution by PM Hasina. She has been the mother of Jihadis and the queen of Jihadistan.