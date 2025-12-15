scorecardresearch
 
सिडनी शूटिंग में लाइसेंसी हथियारों का इस्तेमाल? पुलिस जांच में गोलीबारी करने वाले पिता-पुत्र की पहचान

सिडनी के बॉन्डी बीच पर गोलीबारी की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों की पहचान पुलिस ने कर ली है. पुलिस ने बताया कि हमलावर पिता-बेटे हैं. माना जा रहा है कि आरोपियों ने इस हमले में अपने लाइसेंसी हथियारों का इस्तेमाल किया है, क्योंकि मृत हमलावर के नाम पर छह फायर आर्म्स लाइसेंस थे. 

सिडनी फायरिंग करने वाले पिता-पुत्र की पहचान. (photo:ITG)
सिडनी के बॉन्डी बीच पर हनुक्का उत्सव के दौरान गोलीबारी में शामिल दो बंदूकधारियों की पहचान हो गई है. न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने बताया कि हमलावरों की पहचान 50 और 24 वर्ष के पिता और पुत्र के रूप में की है. हालांकि, जांचकर्ताओं ने किसी अन्य हमलावर की संलिप्तता से इनकार कर दिया है. पुलिस का मानना है कि हमला पिता-पुत्र ने इस हमला में लाइसेंस हथियारो का इस्तेमाल किया है, क्योंकि आरोपी शख्स के नाम पर छह फायर आर्म्स पंजीकृत थे.

न्यू साउथ वेल्स के पुलिस आयुक्त माल लैंयन ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि रातभर की जांच के बाद महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आईं. पुलिस ने रात भर की जांच में हमलावरों और हमले में इस्तेमाल किए गए हथियारों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी की पुष्टि कर ली है और घटना को यहूदी समुदाय को निशाना बनाकर किया गया आतंकवादी हमला घोषित दिया है.

अधिकारी ने बताया कि इस हमले में कम से कम 15 लोगों की मौत हुई, जिनमें एक बंदूकधारी भी शामिल है, जबकि करीब 40 लोग घायल हुए हैं.

कमिश्नर के अनुसार, 50 वर्षीय व्यक्ति को पुलिस की गोली लगी और वह घटनास्थल पर ही मारा गया, जबकि 24 वर्षीय युवक गंभीर रूप से घायल है और अस्पताल में पुलिस हिरासत में है.

लाइसेंसधारी हथियारों का इस्तेमाल

पुलिस ने बताया कि रात को पश्चिमी सिडनी के बोनीरिग और कैंप्सी इलाकों में दो संपत्तियों पर छापेमारी की. जांच में पता चला कि मृतक 50 वर्षीय व्यक्ति के नाम पर छह फायर आर्म्स पंजीकृत थे और वह लाइसेंसधारी बंदूक मालिक था.

लैंयन ने कहा, 'मानना है कि हमले में इन्हीं छह हथियारों का इस्तेमाल किया गया.' पुलिस इस बात की गहन जांच करेगी कि हथियार कैसे प्राप्त किए गए और इस्तेमाल किए गए.

उन्होंने बताया कि मृतक व्यक्ति पास करीब 10 सालों से बंदूक लाइसेंस रखता था.

विस्फोटक उपकरण बरामद

पुलिस कमिश्नर ने हमलावरों के मकसद पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया. उन्होंने ये भी नहीं बताया कि दोनों पहले से पुलिस की निगरानी में थे या नहीं. घटनास्थल पर ISIS झंडा मिलने की खबरों पर भी उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की है.

लैंयन ने कहा, 'हम हमले के पीछे के मकसद की जांच करेंगे और ये जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा है.' उन्होंने स्पष्ट किया कि हमले की कोई पूर्व सूचना नहीं थी.

घटनास्थल के पास दो सक्रिय इम्प्रोवाइज्ड विस्फोटक उपकरण (IED) मिले, जिन्हें बम निरोधक दस्ते ने निष्क्रिय कर दिया.

धर्मस्थलों पर मौजूद रहेगी पुलिस

लैंयन ने बताया कि हमले के दौरान जवाबी कार्रवाई करने पहुंचे न्यू साउथ वेल्स के दो पुलिस अधिकारी घायल हो गए और वह अस्पताल में भर्ती हैं. उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में धर्म स्थलों पर पुलिस की मौजूदगी रहेगी, ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो.

दरअसल, रविवार को यहूदी त्योहार का जश्न मनाने के लिए हजारों लोग बॉन्डी बीच पर इकट्ठे हुए थे. इसी दौरान दो बंदूकरधारियों ने एक पूल से भीड़ पर अंधाधुंध गोलीबारी कर दी. इस आतंकी हमले में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई है और 29 अन्य घायाल हो गए. घायलों में दो पुलिस कर्मी भी शामिल हैं.

---- समाप्त ----
