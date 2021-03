कोरोना पॉजिटिव पाकिस्तानी PM इमरान ने बुलाई मीटिंग, सोशल मीडिया पर हुई फजीहत

कोरोना पॉजिटिव पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के मीटिंग बुलाए के जाने की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यूजर्स ने उन्हें लताड़ लगाई. कोरोना पॉजिटिव होने के बाद इमरान खान एक कमरे में 6 लोगों के साथ मौजूद दिखे.

आपको बता दें कि पाकिस्तान के सूचना प्रसारण मंत्री शिबली फ़राज़ ने अपने ट्विटर अकाउंट से दो फ़ोटो पोस्ट कीं. जिसमें उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री इमरान खान मीडिया टीम के साथ बानी गाला में बैठक करते हुए. हालांकि, इमरान के मंत्री का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर फजीहत का कारण बन गया.

दरअसल, पिछले हफ्ते ही इमरान खान कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे. लेकिन पॉजिटिव होने के बाद आइसोलेशन में रहने की बजाय वह मीडिया टीम के साथ मीटिंग करते हुए नजर आए. ऐसे में जब कोरोना पॉजिटिव इमरान के तस्वीरें मीटिंग करते हुए वायरल हुईं तो सोशल मीडिया पर उन्हें फजीहत झेलनी पड़ी.

हालांकि, मीटिंग के दौरान पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और बाकी के 6 लोगों ने मास्क पहन रखा था और दूरी भी बना रखी थी. बावजूद इसके सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे इमरान का गैर जिम्मेदाराना रवैया बताया.

