scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मैक्सिको में प्राइवेट विमान दुर्घटनाग्रस्त, सात लोगों की मौत

मैक्सिको स्टेट सिविल प्रोटेक्शन कोऑर्डिनेटर एड्रियन हर्नांडेज के अनुसार, मध्य मैक्सिको में आपातकालीन लैंडिंग का प्रयास करते समय एक छोटा निजी विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इस दुर्घटना में कम से कम सात लोगों की मौत हो गई.

Advertisement
X
मैक्सिको में प्राइवेट विमान क्रैश. (Photo: AP)
मैक्सिको में प्राइवेट विमान क्रैश. (Photo: AP)

सेंट्रल मैक्सिको में एक छोटा प्राइवेट विमान इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इस हादसे में कम-से-कम सात लोगों की मौत की जानकारी सामने आ रही है. मैक्सिको राज्य के सिविल प्रोटेक्शन कोऑर्डिनेटर एड्रियन हर्नांडेज ने ये जानकारी दी है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, ये दुर्घटना मैक्सिको सिटी के पश्चिम में लगभग 50 किलोमीटर और टोलुका हवाई अड्डे से लगभग 5 किलोमीटर दूर एक औद्योगिक क्षेत्र सैन माटेओ एटेन्को में हुई. टोलुका मैक्सिको की राजधानी के करीब एक बड़ा एयरपोर्ट है. विमान मैक्सिको के प्रशांत तट पर स्थित अकापुल्को से उड़ान भरकर आ रहा था. दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है. मैक्सिको सिविल प्रोटेक्शन के अधिकारी मामले की जांच में जुटे हैं.

हर्नांडेज ने बताया कि जेट में आठ यात्री और दो क्रू मेंबर सवार थे, लेकिन दुर्घटना के कई घंटे बाद केवल सात शव बरामद हो सके हैं.

अधिकारियों के अनुसार, विमान पास के एक फुटबॉल मैदान पर उतरने की कोशिश कर रहा था, तभी वह एक इमारत की धातु की छत से टकरा गया, जिससे विमान में आग लग गई. दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है.

सम्बंधित ख़बरें

India On Mexico Tariff Attack
50% टैरिफ, US को खुश करने की कोशिश, भारत की मैक्सिको को वार्निंग- 'निर्यातकों की रक्षा के लिए...' 
Mexico 50% Tariff Attack
खतरे में ₹80000Cr का निर्यात, 50% Tariff पर भारत ने शुरू की मैक्सिको से बात  
Mexico imposes 50% tariffs on India
'ट्रंप को खुश करने की कोशिश...' मैक्सिको ने क्‍यों भारत पर लगाया 50% टैरिफ? 
Mexico का भारत समेत इन देशों पर Tariff Attack! 
Maxico 50% Tariff
अमेरिका के बाद अब इस देश ने भारत पर लगाया 50% टैरिफ 
---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    T20 World Cup 2026
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement