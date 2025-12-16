मैक्सिको में प्राइवेट विमान दुर्घटनाग्रस्त, सात लोगों की मौत

सेंट्रल मैक्सिको में एक छोटा प्राइवेट विमान इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इस हादसे में कम-से-कम सात लोगों की मौत की जानकारी सामने आ रही है. मैक्सिको राज्य के सिविल प्रोटेक्शन कोऑर्डिनेटर एड्रियन हर्नांडेज ने ये जानकारी दी है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, ये दुर्घटना मैक्सिको सिटी के पश्चिम में लगभग 50 किलोमीटर और टोलुका हवाई अड्डे से लगभग 5 किलोमीटर दूर एक औद्योगिक क्षेत्र सैन माटेओ एटेन्को में हुई. टोलुका मैक्सिको की राजधानी के करीब एक बड़ा एयरपोर्ट है. विमान मैक्सिको के प्रशांत तट पर स्थित अकापुल्को से उड़ान भरकर आ रहा था. दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है. मैक्सिको सिविल प्रोटेक्शन के अधिकारी मामले की जांच में जुटे हैं.

A Cessna Citation 3 crashed while attempting a go around, in Toluca, Mexico , 10 people dead, including crew.



Investigation is underway… pic.twitter.com/gzrAExEZ44 — Aviation Daily (@aeroworldx) December 15, 2025

हर्नांडेज ने बताया कि जेट में आठ यात्री और दो क्रू मेंबर सवार थे, लेकिन दुर्घटना के कई घंटे बाद केवल सात शव बरामद हो सके हैं.

अधिकारियों के अनुसार, विमान पास के एक फुटबॉल मैदान पर उतरने की कोशिश कर रहा था, तभी वह एक इमारत की धातु की छत से टकरा गया, जिससे विमान में आग लग गई. दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है.

