अंतरिक्ष में पहली फिल्म की शूटिंग पूरी, एक्ट्रेस के साथ मूवी का क्रू धरती पर लौटा

इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) में पहली फिल्म की शूटिंग के लिए 12 दिन बिताने के बाद रविवार को कजाकिस्तान में एक रूसी एक्ट्रेस और एक डायरेक्टर अंतरिक्ष यात्री के साथ रविवार को 12:35 बजे ईडीटी (10:05 बजे आईएसटी) पर पृथ्वी पर लौट आए.



नासा के अनुसार, रोस्कोस्मोस के रूसी कॉस्मोनॉट ओलेग नोवित्स्की, 37 वर्षीय एक्ट्रेस यूलिया पेरसिल्ड और 38 वर्षीय प्रॉड्यूसर-डायरेक्टर क्लिम शिपेंको के साथ अपने सोयुज एमएस -18 अंतरिक्ष यान में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से रवाना हुए. रूस के स्टार सिटी में अपने प्रशिक्षण बेस पर लौटने के लिए गगारिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर के विमान में सवार होने से पहले तीनों रूसी हेलीकॉप्टर द्वारा कारागांडा, कजाकिस्तान में रिकवरी स्टेजिंग शहर लौटेंगे.

यदि यह प्रोजेक्ट सफल होता है तो यह रूसी चालक दल पिछले साल 'मिशन इम्पॉसिबल' स्टार टॉम क्रूज द्वारा नासा और एलन मस्क के स्पेसएक्स के साथ घोषित एक हॉलीवुड प्रोजेक्ट को हरा देगा. एक्ट्रेस पेरसिल्ड और डायरेक्टर शिंपेको फिल्म के कुछ हिस्सों की शूटिंग के लिए इस महीने की शुरुआत में स्पेस सेंटर पहुंचे थे, जहां पर 12 दिनों तक फिल्मों की शूटिंग हुई.

