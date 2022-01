ब्राजील: बोटिंग के दौरान झील में नाव पर गिरा चट्टान, 7 सैलानियों की मौत, VIDEO

ब्राजील के मिनस गेरैस राज्य में शनिवार को एक चट्टान का हिस्सा टूटकर तीन नावों पर गिर गया. इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई और 9 लोग गंभीर घायल हो गए. इसके अलावा 20 लोग लापता भी हैं. 'रॉयटर्स' में छपी एक खबर के मुताबिक, घायल हुए सभी लोगों को इलाज के लिए नजदीक के अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है.

इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है. इसमें देखा जा सकता है कि फर्नास लेक पर लोग नौका सवारी का आनंद ले रहे हैं. तभी चट्टान का एक हिस्सा टूटकर नौकाओं के ऊपर गिर गया. स्थानीय समय के अनुसार यह हादसा करीब 11 बजे हुआ है. स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि मिनस गिरैस राज्य में पिछले 24 घंटों से बारिश हो रही है. बारिश में चट्टानों के गिरने की आशंका बनी रहती है.

वहीं, मिनस गेरैस फायर डिपार्टमेंट के कमांडर कर्नल एडगार्ड एस्तेवो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि यह हादसा साओ जोस डा बारा और कैपिटलियो कस्बों के बीच हुआ. उन्होंने कहा कि लापता व्यक्तियों की तलाश जारी रहेगी, लेकिन गोताखोर अपनी सुरक्षा के लिए रात में अपनी खोज बंद कर देंगे.

Six dead, 20 missing after rock face collapses on boats at waterfall in #Brazil https://t.co/K1Pxwo16zP

VIDEO pic.twitter.com/grGSGlysjp