Russia Ukraine war: 'मां, मैं यूक्रेन में हूं, हम नागरिकों को भी टारगेट कर रहे हैं', रूसी सैनिक का आखिरी मैसेज

Russia-Ukraine War: 'मां, मैं यूक्रेन में हूं. यहां असली लड़ाई हो रही है. मैं डरा हुआ हूं. हम सभी शहरों पर एकसाथ बमबारी कर रहे हैं. यहां तक कि नागरिकों को भी निशाना बना रहे हैं.' ये बात एक रूसी सैनिक ने अपनी मां को भेजे मैसेज में कहीं. बाद में उस रूसी सैनिक की युद्ध में मौत हो गई.

रूस-यूक्रेन जंग को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के आपातकालीन सत्र में यूक्रेन के राजदूत ने ये मैसेज पढ़ा. उन्होंने दावा किया कि यूक्रेन में जंग लड़ने आए एक रूसी सैनिक ने अपनी मां को भेजा.

उन्होंने आगे मैसेज पढ़ते हुए बताया कि उसकी मां ने जब उससे पूछा कि उसे मैसेज का जवाब देने में इतना समय क्यों लग रहा है तो उसने बताया कि वो यूक्रेन में है और खुद को फांसी पर लटकाना चाहता है.

इस मैसेज में कथित तौर पर रूसी सैनिक ने लिखा, 'हमसे कहा गया था कि वो (यूक्रेनी नागरिक) हमारा स्वागत करेंगे, लेकिन वो हमारी बख्तरबंद गाड़ियों के आगे आकर गिर रहे हैं, पहियों के आगे खुद को धकेल रहे हैं और हमें आगे नहीं जाने दे रहे हैं. वो हमें फासीवादी बुला रहे हैं. मां, ये बहुत कठिन है.' दावा किया गया है कि ये रूसी सैनिक यूक्रेन के साथ जंग में शामिल होने से पहले क्रीमिया में तैनात था.

Ukraine's Ambassador to the UN read out text messages between a Russian soldier and his mother moments before he was killed. He read them in Russian.



"Mama, I'm in Ukraine. There is a real war raging here. I'm afraid. We are bombing all of the cities...even targeting civilians." pic.twitter.com/mLmLVLpjCO