Ukraine Russia Nuclear Threat: न्यूक्लियर वॉर का खतरा, जानिए रूस के जखीरे में कितने घातक परमाणु हथियार

रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष जारी है, लेकिन ये युद्ध परमाणु युद्ध की तरफ रुख करता नज़र आ रहा है. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) ने रविवार को Nuclear Deterrent Force को अलर्ट पर रहने का आदेश दिया है. पुतिन के इस आदेश से दुनिया पर परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ गया है.

रूस ने अपने परमाणु बलों (Nuclear Deterrent Force) को अलर्ट पर रखा है और उन्हें युद्ध संबंधी दायित्व के लिए तैयार रहने को कहा है. Nuclear Deterrent Force यानी परमाणु हमलों और ऐसे हमलों से बचाने वाली टुकड़ी. इनमें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM) शामिल हैं, जिनकी रेंज 5,000 से अधिक है और इन्हें परमाणु हथियारों का इस्तमाल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

रूसी परमाणु बलों पर दुनिया के अग्रणी विशेषज्ञों में से एक, पावेल पॉडविग ने कहा, 'युद्ध संबंधी दायित्व के लिए तैयार रहने का क्या मतलब है? निश्चित रूप से यह बताना मुश्किल है, लेकिन इसका मतलब यह हो सकता है कि परमाणु कमांड और कंट्रोल सिस्टम को शुरुआती आदेश दे दिए गए हैं.'

What is this "special mode of combat duty of the deterrence forces"? Hard to tell with certainty, but most likely it means that the nuclear command and control system received what is known as a preliminary command https://t.co/uQwfWNyCX6 1/8