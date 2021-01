जर्मनी में इलाज कराकर रूस लौटते ही पुतिन के कटु आलोचक नवलनी हुए गिरफ्तार

रूस में विपक्ष के सबसे बड़े नेता और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के कटु आलोचक एलेक्सेई नवलनी को रविवार को रूस वापस आते ही मॉस्को एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया. बता दें कि नवलनी ने जर्मनी की राजधानी बर्लिन से वापस अपने घर आ रहे थे. नवलनी बर्लिन में पिछले महीनों से अपना इलाज करा रहे थे. गौरतलब है कि उन्हें पिछली गर्मियों में जहर दिया गया था.

रॉयटर्स की एक खबर के मुताबिक प्रशासन ने पहले ही साफ कर दिया था कि एक पुराने मामले में उनकी गिरफ्तारी हो सकती है. नवलनी की प्रवक्ता कीरा पारमिश ने उनकी गिरफ्तारी की पुष्टि की है.

बताया जा रहा है कि बर्लिन से आ रहे नवलनी का विमान पहले मॉस्को के मुख्य हवाई अड्डे पर उतरना था लेकिन अंतिम वक्त में अधिकारियों ने उसे राजधानी के ही एक अन्य एयरपोर्ट शेरमेटयेवो पर उतारने के निर्देश दिए. जिसके बाद विमान से उतरने थोड़ी देर बाद ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया.

LOOK: Footage captured the moment Alexei Navalny was met by Russian officers at passport control as he landed in Moscow on a plane from Berlin on Sunday pic.twitter.com/QLn4Gs5ULV