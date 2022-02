रूसी वॉरशिप के सामने डटे 13 यूक्रेनी सैनिक, जान गंवाई पर नहीं किया सरेंडर... साहस को यूक्रेन कर रहा सलाम

Russia Ukraine News: रूस और यूक्रेन की जंग के बीच बेहद भावुक करने वाली घटनाएं भी सामने आ रही हैं. ऐसा ही किस्सा यूक्रेन के Snake Island से सामने आया है. सरेंडर से इनकार करने पर यूक्रेन के 13 जवानों की जान लेकर रूस ने इस द्वीप पर कब्जा कर लिया है. जब रूसी युद्धपोत पर मौजूद जवानों ने 13 बॉर्डर गार्ड्स से सरेंडर करने को कहा तो उन्होंने मना कर दिया, जिसके बाद उनको रूसी जवानों ने मार दिया. जवानों की बहादुरी के लिए उनको यूक्रेन ने Hero of Ukraine सम्मान से नवाजा है.

बता दें कि Snake Island जिसे Zmiinyi Island भी कहते हैं वह ओडेसा के दक्षिण में काला सागर में मौजूद है. रूसी युद्धपोत ने वहां पहुंचकर हमले की धमकी दी और सरेंडर करने को कहा. इसपर वहां मौजूद बॉर्डर गार्ड्स ने बहादुरी का परिचय देते हुए चुनौती दी. फिर युद्धपोत में मौजूद रूसी जवानों को गाली देते हुए ललकारा और सरेंडर से इनकार कर दिया. इसके बाद रूस ने उनको मार दिया.

A group of Ukrainian border guards were stationed on Snake Island, in the Black Sea south of Odessa, when a Russian warship ordered them to surrender under threat of attack.



Their response: "Russian warship, go fuck yourself."



