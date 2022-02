Russia-Ukraine War: यूक्रेन की राजधानी पर रूस का सीधा हमला, क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है?

Russia-Ukraine War: दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध शुरू हो गया था. शीत युद्ध के दौरान अक्टूबर 1962 में ऐसा वक्त भी आया, जब दुनिया परमाणु युद्ध के मुहाने पर पहुंच गई थी. उस समय सोवियत संघ ने चोरी-छिपे क्यूबा के पास परमाणु हमला करने वाली मिसाइलें तैनात कर दी थीं. जिन जगहों पर ये मिसाइलें तैनात की गई थीं, वहां से अमेरिका का फ्लोरिडा तट महज 150 किलोमीटर दूर था. अगर उस समय जरा सी भी ऊंच-नीच होती तो तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाता.

उस समय तो तीसरा विश्व युद्ध शुरू होते-होते टल गया, लेकिन दुनिया में एक बार फिर से तीसरे विश्व युद्ध का संकट गहराने लगा है. रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू हो गई है. रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी दी है कि अगर कोई भी 'बाहरी' बीच में आया तो अंजाम बुरा होगा. उनका इशारा अमेरिका और NATO पर था.

पुतिन ने पश्चिमी ताकतों को धमकाते हुए कहा, 'जो कोई भी बाहर से दखल देने का विचार करेगा, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपने इतिहास में जो भी नतीजे भुगते हैं, उससे कहीं ज्यादा गंभीर अंजाम भुगतना होगा. मुझे उम्मीद है कि आप मुझे सुन रहे होंगे.'

यूक्रेन पर हमले के पुतिन के ऐलान के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन (Joe Biden) ने ट्वीट किया, 'इस हमले से होने वाली मौतों और तबाही के लिए रूस अकेला जिम्मेदार होगा और अमेरिका और उसके सहयोगी एकसाथ और निर्णायक तरीके से इसका जवाब देंगे.' उन्होंने आगे लिखा कि 'दुनिया रूस को इसके लिए जिम्मेदार ठहराएगी.'

Russia alone is responsible for the death and destruction this attack will bring, and the United States and its Allies and partners will respond in a united and decisive way. The world will hold Russia accountable.

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन (Boris Johnson) ने भी ट्विटर पर कार्रवाई करने की बात कही है. उन्होंने लिखा, 'यूक्रेन में हो रही भयावह घटनाओं से स्तब्ध हूं. मैंने आगे के कदमों पर के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात की है. यूक्रेन के खिलाफ अकारण ही हमले की शुरुआत करके राष्ट्रपति पुतिन ने रक्तपात और विनाश का रास्ता चुना है. यूके और उसके सहयोगी इसका निर्णायक जवाब देंगे.'

I am appalled by the horrific events in Ukraine and I have spoken to President Zelenskyy to discuss next steps.



President Putin has chosen a path of bloodshed and destruction by launching this unprovoked attack on Ukraine.



The UK and our allies will respond decisively.