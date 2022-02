Russia vs Ukraine: यूक्रेन पर रूस के मिसाइल हमले से कैसे मची तबाही, देखें पहली तस्वीरें

रूस ने यूक्रेन पर हमला शुरू कर दिया है. रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हमले का ऐलान किया. पुतिन ने हमले की पुष्टि कर दी है और कहा कि क्रूज और बैलेस्टिक मिसाइलों से यूक्रेन के शहरों को रूस निशाना बना रहा है. इस बीच यूक्रेन ने 5 रूसी जंगी जहाज मार गिराने का दावा किया है. यूक्रेन की राजधानी कीव के हवाई अड्डे को खाली करा लिया गया है.

रूस और यूक्रेन के बीच शुरू हुई जंग की तस्वीरें सामने आने लगी हैं. रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन के खाली इलाकों में बमबारी की है और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है. यूक्रेन के एक एयरबेस और सेना के अड्डों को तबाह करने का रूस दावा कर रहा है. यूक्रेन के अलग-अलग शहरों से बमबारी के बाद की तबाही की तस्वीरें और वीडियो लोग शेयर कर रहे हैं. हालांकि गनीमत की बात है कि बमबारी में अभी किसी के हताहत होने की खबर नहीं है.

जिसका पूरी दुनिया को डर था, आखिर वह ऐलान-ए-जंग हो गया

दरअसल, यूक्रेन से विवाद में रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन ने युद्ध की तरफ कदम आगे बढ़ा दिया है. यूक्रेन पर चढ़ाई का ऐलान कर दिया है. देश के नाम पैगाम में पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान किया और उस घमासान की शुरुआत कर दी, जिसे लेकर पूरी दुनिया डरी-सहमी और आशंकित थी.

रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन ने बेहद सख्त और सीधे शब्दों में युद्ध का पैगाम भेजा. अपने संदेश में पुतिन ने कहा है, 'ये हमारा मामला है इसमें बाहरी कोई देश दखल देने की हिमाकत ना करे, अगर किसी ने दखल देने की जुर्रत की को नतीजा भुगतने को तैयार रहे, दखल देने वालों को ऐसे नतीजे भुगतने जो पहले कभी ना देखे-ना सुने गए.'

At an aerodrome in Mikolaiv. "Look what 'friendly' Russia has done. It was an airstrike. There'd a crater behind me still smoking" pic.twitter.com/tpvMsWZ2Lm