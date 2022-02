Russia-Ukraine War: यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिक क्या करें? सरकार ने बताया, जारी किए हेल्पलाइन नंबर्स

Russia-Ukraine War Updates: कई दिनों से जिसकी आशंका थी, आखिरकार वही हुआ. रूस और यूक्रेन के बीच जंग की शुरुआत हो गई है. गुरुवार तड़के रूस ने यूक्रेन पर सैन्य कार्रवाई का आदेश दे दिया, जिसके बाद यूक्रेन में अब तक भारी तबाही मच चुकी है. यूक्रेन में बड़ी संख्या में भारतीय छात्र भी फंसे हुए हैं, जिनको पिछले कुछ दिनों से एयरलिफ्ट करने का काम चल रहा था. अब भी यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों समेत नागरिकों के लिए केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी की है.

यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि यूक्रेन में वर्तमान हालात काफी अनिश्चितताओं से भरे हुए हैं. आप अभी जहां पर भी हों, वहां शांति और सुरक्षा के साथ रहें. फिर चाहे वह आपका घर हो, हॉस्टल हो या फिर कहीं और. एडवाइजरी जारी करते हुए यूक्रेन की राजधानी कीव में स्थित भारतीय दूतावास ने आगे कहा, ''जो भी कीव की यात्रा कर रहे हैं, उन्हें सुझाव दिया जाता है कि वे वापस अपने शहर को लौट जाएं. इसके अलावा अन्य जानकारियों के लिए आगे के सुझाव जल्द जारी किए जाएंगे.''

कीव में भारतीय दूतावास ने कहा है कि यूक्रेन के हवाई क्षेत्र को बंद करने के मद्देनजर, विशेष उड़ानों को रद्द कर दिया गया है. भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है. दूतावास की वेबसाइट, सोशल मीडिया पोस्ट और नंबरों पर संपर्क करें.

इसके साथ ही सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए हैं. ये टोल फ्री नंबर्स हैं, जिनके जरिए से वर्तमान स्थिति पर अधिक जानकारी ली जा सकती है.

हेल्पलाइन नंबर्स

+38 0997300428

+38 0997300483

+38 0933980327

+38 0635917881

+38 0935046170

बता दें कि यूक्रेन में रूस के हमले के चलते एयरस्पेस को बंद कर दिया गया है. इसी वजह से भारत से यूक्रेन अपने नागरिकों को लेने गई एयर इंडिया की स्पेशल फ्लाइट गुरुवार को वापस नई दिल्ली लौट आई. न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, एयर इंडिया की स्पेशल फ्लाइट AI-1947 कीव स्थित इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर बढ़ रही थी, जिस दौरान उसे नोटिस टू एयर मिशंस मिला. इसके बाद विमान वापस लौट आया.

Indian Embassy in Kyviv: In view of closure of Ukrainian air space, schedule of special flights stands cancelled. Alternative arrangements are being made for evacuation of Indian nationals. Follow Embassy website, social media posts and contact on the numbers (mentioned below) pic.twitter.com/Dsggd3UnFF